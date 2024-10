Mãn nhãn màn trình diễn võ thuật, bắn súng hội thi ngành công an

Sáng 13-10, tại quảng trường Lâm Viên – TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khai mạc Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3 của Bộ Công an.