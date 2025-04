Mãn nhãn với hình ảnh tổng hợp luyện tham gia diễu binh, diễu hành ngày 30-4

Chương trình hợp luyện gồm hai phần: Phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước do quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh, diễu hành. Đây là dịp để đánh giá khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, dự kiến tiếp tục tổ chức vào ngày 16-4 tại Trung đoàn Không quân 935 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Buổi tổng hợp luyện trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) được tổ chức vào ngày 18 và 22-4.

Quang cảnh buổi tổng hợp luyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mở đầu buổi tổng hợp luyện là các biên đội trực thăng Mi-8 và Mi-17 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua lễ đài khu vực các khối diễu binh; các máy bay tiêm kích SU-30MK2 với các bài bay cơ động phức tạp, bay ngang qua lễ đài.

Các trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua lễ đài. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đội hình Su-30MK2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại khu vực sân khấu diễn ra tổng hợp luyện, các khối diễu binh, diễu hành đồng bộ khung giờ với các biên đội máy bay, gồm 36 khối đi, 2 tổ hồng kỳ, 1 khối tiêu binh và 13 khối đứng.

Tổ hồng kỳ mở đầu buổi hợp luyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các khối diễu binh đến từ lực lượng lục quân, hải quân, phòng không - không quân, đặc công, tăng thiết giáp, nữ gìn giữ hòa bình, dân quân miền Bắc, nữ du kích miền Nam, nữ thông tin, nữ quân nhạc…

Khối nữ quân nhạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dàn xe chỉ huy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khối kỵ binh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thượng tá Phạm Đại Đồng (Phó trưởng Phòng huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an tham gia nhiệm vụ A50 và tham gia tổng hợp luyện gồm 18 khối (13 khối đi và 5 khối đứng), với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Ngày đầu tiên hợp luyện lực lượng vũ trang, công tác chuẩn bị của khối công an về cơ bản tương đối tốt.

Theo Thượng tá Phạm Đại Đồng, các lực lượng trú quân ở nhiều doanh trại khác nhau nhưng với sự chuẩn bị chu đáo và kế hoạch điều phối chi tiết của ban tổ chức, các lực lượng di chuyển từ 4 giờ sáng theo hợp đồng, không xung đột nhau.

Nhận xét buổi tổng hợp luyện, Thượng tá Phạm Đại Đồng cho biết, các lực lượng vũ trang quân đội, công an diễu binh tương đối tốt với khí thế hào hùng, nghiêm túc rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho các buổi tổng hợp luyện sau hiệu quả hơn.

Buổi tổng hợp luyện được đánh giá tốt, các khối thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Trung tướng Thái Văn Minh, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban diễu binh, diễu hành, dù là buổi tổng hợp luyện đầu tiên nhưng động tác của các khối thể hiện tốt, có nhiều cố gắng và quyết tâm cao, vì nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn có những điểm cần khắc phục, rút kinh nghiệm, các khối sẽ cần luyện tập và có quyết tâm, trách nhiệm cao hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Thái Văn Minh chia sẻ, để có kết quả bước đầu như hôm nay là quá trình gian lao, vất vả cả cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia. Các đồng chí đã khắc phục khó khăn về thời tiết vì tại khu vực miền Nam hiện đang rất nóng và trước đó luyện tập ở miền Bắc lại rét. Qua đó, thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ A50.

Đây cũng là thành quả của quá trình rèn luyện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đã tổ chức huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao. Những hình ảnh đẹp tại lễ diễu binh, diễu hành sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Những bóng hồng của khối nữ du kích miền Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tướng Thái Văn Minh yêu cầu, thời gian tới, các lực lượng tham gia A50 tiếp tục khắc phục khó khăn, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt yêu cầu đề ra theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

“Với lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng tham gia nhiệm vụ A50, chúng ta đã thể hiện ý chí kiên cường, khí phách của quân đội, công an, các lực lượng và nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Qua đó, thể hiện sức mạnh và truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam”.

>> Một số hình ảnh tại buổi tổng hợp luyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm

Buổi tổng hợp luyện của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện

Theo dự kiến, buổi tổng hợp luyện trên đường Lê Duẩn (TPHCM) sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 22-4

Lực lượng quân y

Dự kiến buổi tổng hợp luyện tiếp theo diễn ra vào ngày 16-4

Khối nữ dân quân miền Bắc

Những nữ chiến sĩ xinh đẹp và đầy quyết tâm tại buổi tổng hợp luyện

THU HOÀI - HOÀNG HÙNG