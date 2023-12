Mang áo ấm cho trẻ em vùng miền núi Quảng Ngãi

Điểm trường Mầm non Trà Sơn tại thôn Bắc (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) nằm trên ngọn đồi nhỏ. Nơi đây có 39 trẻ mầm non từ 3-5 tuổi và chỉ có 2 cô giáo dạy học.

Buổi sáng, sương vẫn phủ dày đặc, hơi lạnh tràn vào lớp học, cô giáo Hồ Thị Thu Nga cho biết: “Mùa đông rất khó khăn, quần áo các em dễ ẩm, ướt sũng, nhiều em mặc bộ đồ đến 2,3 ngày. Có những hôm lạnh, các em không có áo ấm để mặc, dép đi cũng thiếu, giường ngủ cũng không có...”.

Cô Đinh Thị Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, mặc áo ấm cho trẻ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thấu hiểu khó khăn, thiếu thốn mà các em nhỏ phải trải qua, nhóm thiện nguyện Từ Tâm (huyện Trà Bồng) kết nối các nhà hảo tâm mang quần áo ấm, mũ len, đồ dùng học tập, mì tôm,… hỗ trợ cho các em.

Chị Nguyễn Thị Hà Tiên, thành viên nhóm, chia sẻ: “Hơn 9 năm qua, nhóm đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ các em miền núi Trà Bồng. Sau mưa lũ lại đến mùa đông giá rét, những con đường nhỏ, hẹp, đồi núi gập ghềnh, lầy lội khiến cuộc sống miền núi càng khó khăn hơn, chúng tôi chứng kiến giá lạnh bủa vây đôi bàn chân mang những đôi dép đã rách”.

Nhóm thiện nguyện Từ Tâm cùng mạnh thường quân tặng áo ấm cho em. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từng chiếc áo ấm, tấm mềm thơm mùi mới, chiếc mũ len, đôi tất… khiến đôi mắt trẻ nhỏ sáng rực lên.

Cô Đinh Thị Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Sơn, cho biết: “Trường có 352 em mầm non học ở 9 điểm trường trên địa bàn xã, là xã miền núi rất khó khăn, do vậy, mỗi đóng góp, hỗ trợ đối với nhà trường đều rất quý giá để giúp các em có mùa đông ấm áp cũng như cải thiện bữa ăn”.

Các chuyến đi từ thiện của nhóm cũng hỗ trợ nhiều địa phương tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt trong mùa đông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cụm trường Tang Tong (xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây), Đoàn thanh niên xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) phối hợp CLB Cảng Dung Quất yêu thương tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông năm 2023”.

Thanh niên xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã lên xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây) thực hiện chương trình ấm áp mùa đông cho các em nhỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em nhỏ rất vui được nhận áo ấm mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chương trình đã tổ chức giao lưu sinh hoạt giữa đoàn thiện nguyện với các em thiếu nhi, tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em và trao tặng 66 suất quà gồm: áo ấm, đồ mưa, một số bánh kẹo và nhu yếu phẩm.

Cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng núi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các em vui mừng khi có mái tóc đẹp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đặc biệt, chương trình đã tặng 2 suất quà trị giá 750.000 đồng/suất cho 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là Đinh Văn Bít và Đinh Thị Kim Huệ.

Những em nhỏ ở miền núi xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Anh Lê Quang Tiến, Bí thư xã đoàn Bình Thuận, cho biết: “Những đứa trẻ co ro trên đôi chân trần giữa mùa đông giá rét, chiếc áo cũ chỗ lành chỗ rách, do vậy, đoàn xã mong muốn mang quà đến các em, giúp các em vượt qua mùa đông này”.

Cũng tại huyện Sơn Tây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây đã tổ chức mô hình dân vận “Nồi cháo dinh dưỡng” giúp các em tại xã Sơn Bua có bữa ăn ngon.

Thiếu tá Đinh Văn Húc, Bí thư Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây, chia sẻ, để giúp các em nhỏ có những bữa ăn đủ chất, đơn vị đã duy trì mô hình dân vận “Nồi cháo dinh dưỡng” trong 8 năm qua tại xã Sơn Bua, đây là nơi có đến 90% trẻ suy dinh dưỡng cao nhất huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây thực hiện mô hình "Nồi cháo dinh dưỡng"

Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp 10.000 đồng/tháng, lực lượng dân quân đóng góp 3.000 đồng/tháng, góp nguồn kinh phí nấu cháo mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây cũng phân công 4 cán bộ, chiến sĩ thay phiên phụ trách đi chợ, chế biến và mang đến các điểm trường tại xã Sơn Bua để phát cháo cho các em.

NGUYỄN TRANG