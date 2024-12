Mặt bằng không liền mạch, dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua Đồng Nai chậm tiến độ

Toàn cảnh buổi họp báo

Tham dự họp báo có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Tấn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, đại diện lãnh đạo sở ngành cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên báo đài địa phương, Trung ương và TPHCM thường trú tại Đồng Nai

Trong năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng, dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,21% so cùng kỳ và giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2024 (theo giá so sánh năm 2010) là 50.552 tỷ đồng, tăng 3,53% so cùng kỳ năm 2023. Đồng Nai thu hút đầu tư trong nước cấp mới 23 dự án (trong khu công nghiệp 9 dự án) với tổng vốn đăng ký khoảng 137.993,182 tỷ đồng, tăng 15% về số dự án và tăng gấp hơn 21 lần vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới 87 dự án với tổng vốn đăng ký 735,33 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 33,8% về số dự án và tăng 31,3% về vốn đăng ký cấp mới).

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm đặt nhiều câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: Tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với các dự án trọng điểm; giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; việc xử lý các dự án bất động sản bỏ hoang.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện báo SGGP tại Khu vực Đông Nam bộ, đặt câu hỏi về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai và khi nào tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công?

Ông Nguyễn Bôn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, thông tin dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh có chiều dài 34km, triển khai bàn giao mặt bằng phục vụ thi công chậm hơn so với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, đơn vị liên quan trong việc giải phóng mặt bằng dự án. Đến nay, TP Biên Hoà đã giải phóng mặt bằng đạt 70% diện tích, còn huyện Long Thành đạt 80% diện tích nhưng đất bàn giao không liền mạch nên khó triển khai thi công. Dự kiến đến tháng 1-2025, sau khi hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công sẽ có mặt bằng liền mạch để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án, kịp đưa vào sử dụng sân bay Long Thành.

