MediaTek tích cực thúc đẩy phát triển công nghệ tại Việt Nam

Theo ông Finbarr Moynihan, Phó Chủ tịch bộ phận Marketing MediaTek, năm 2022, mảng điện thoại di động chiếm khoảng 54% doanh thu của MediaTek. Mảng nền tảng Smart Edge (Smart Edge Platforms) – bao gồm tất cả các nền tảng đa phương tiện và kết nối khác mà MediaTek cung cấp như TV thông minh, loa thông minh, nhà thông minh, máy tính bảng, Chromebook... chiếm khoảng 39%. Mảng kinh doanh quản lý năng lượng (Power IC) của MediaTek chiếm khoảng 7%.

“Khi ngành bán dẫn và thế giới thoát khỏi đại dịch toàn cầu, một số vấn đề về hàng tồn kho đã tích tụ do thiếu chất bán dẫn và do chi tiêu của người tiêu dùng trở nên tiết kiệm hơn trong đại dịch. Điều này đã và sẽ gây ra một số thách thức trong năm 2023. Chính vì vậy, doanh thu của MediaTek ở quý 1/2023 chỉ đạt 3,3 tỷ USD, giảm 11% so với quý 4/2022”, phía MediaTek cho hay.