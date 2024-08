Miền Nam và miền Bắc "dư mưa", còn miền Trung lại "thiếu mưa"

Nhiệt độ tăng cao trên cả nước

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước trong thời kỳ này sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, các tỉnh Bắc bộ và Trung Trung bộ sẽ trải qua những ngày nóng bức hơn khi nhiệt độ tăng từ 1 đến 1,5 độ C so với mức trung bình của cùng thời kỳ các năm trước.

Mưa phân bố không đồng đều

Tổng lượng mưa trên cả nước trong thời gian tới được dự báo gần sát với mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, sự phân bố lại khá khác biệt giữa các vùng. Tại Bắc bộ, lượng mưa sẽ cao hơn từ 5% đến 15%; trong khi đó, Bắc Trung bộ sẽ ghi nhận mức giảm từ 5% đến 10%. Đặc biệt, Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có thể đối mặt tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng hơn khi tổng lượng mưa giảm từ 10% đến 15%. Trái lại, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ đón nhận lượng mưa cao hơn từ 5% đến 10% so với mức trung bình nhiều năm.

Mưa quá nhiều ở miền Bắc, trong khi miền Trung lại thiếu. Ảnh chụp cảnh ngập lụt tại TP Cao Bằng ngày 25-8 do người dân chia sẻ

Ít bão hơn

Trong giai đoạn từ nay đến ngày 20-9, Biển Đông có thể ít chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở Trung bộ, đặc biệt là vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2024, trước khi cường độ và phạm vi nắng nóng giảm dần.

Nguy cơ xuất hiện thời tiết cực đoan

Trong thời kỳ này, Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông. Một số đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng có thể xảy ra. Người dân trên cả nước cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

VĂN PHÚC