Mở rộng hệ sinh thái VNPT AI

Ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, công nghệ 4.0 đang thay đổi hoàn toàn mọi hoạt động của đời sống. Dữ liệu AI cũng đang len lỏi, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực, kể cả những người không biết về công nghệ. Dự báo, trong 1 đến 2 năm tới, AI sẽ thay đổi rất lớn về công nghệ, nhân lực và thông tin. Nếu không có AI, các sản phẩm công nghệ sẽ không có chỗ đứng. Dự báo, đến năm 2026, sẽ có tới 50% công việc lập trình do công nghệ AI thực hiện. Hiện nay, ChatGPT đang là sản phẩm AI nổi tiếng nhất trên thế giới, với 175 tỷ tham số. Cụ thể hơn, mỗi người đều có thể trở thành hoạ sĩ khi ứng dụng AI để nén tri thức hình ảnh; hoặc những trợ lý ảo ứng dụng AI để nén tri thức trong mọi lĩnh vực và phục vụ mọi đối tượng…

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Cường, Giám đốc VNPT AI, hiện nay, các sản phẩm AI trên thế giới đang gặp một số vấn đề; như tính chính xác của đầu ra (sai sự thật), tính bảo mật của dữ liệu (lộ, lọt dữ liệu lên server nước ngoài), mức độ cập nhật dữ liệu (còn chậm), tính phụ thuộc khi sử dụng. Do vậy, trợ lý AI của người Việt nên phát triển theo hướng chuyên sâu cho một ngành, một lĩnh vực hay một nghiệp vụ cụ thể. Để xây dựng trợ lý ảo AI, ông Nguyễn Tiến Cường cho rằng, phải có 4 yếu tố, gồm: con người, hạ tầng, tri thức và chiến lược. Trong đó, yếu tố con người và hạ tầng, chỉ cần có tài chính là làm được. Còn tri thức chính là dữ liệu, đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng không dễ thu thập và chuẩn hoá theo quy định. Dữ liệu không chính xác thì không thực hiện được. Hiện VNPT tạo ra những trợ lý AI để nén tri thức trong các lĩnh vực và phục vụ mọi đối tượng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm cho rằng, AI là lĩnh vực rất rộng, nhưng chỉ 5 năm gần đây, AI đã len lỏi đi vào mọi ngõ ngách của đời sống. Tuy nhiên, để có những dữ liệu chính thống, tin cậy, ngoài dữ liệu về khoa học, những kiến thức chuẩn chung của thế giới chúng ta nên tận dụng, thì các sản phẩm AI của Việt Nam phải do người Việt Nam viết và dùng chính dữ liệu của Việt Nam. Cụ thể, với kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hoá, tôn giáo…, theo ông Huỳnh Quang Liêm, phải do chính người Việt Nam viết, thậm chí do chính người Việt Nam trong lĩnh vực đó viết, sử dụng dữ liệu của Việt Nam. Nhờ có hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện, VNPT đã tạo ra những trợ lý AI chuyên biệt. VNPT đang xây dựng một trợ lý ảo về môn Lịch sử nhằm giúp học sinh tự học, nắm bắt kiến thức và thi tốt nghiệp môn học này… “Nếu không có AI, các sản phẩm công nghệ sẽ không có chỗ đứng. Chỉ cần có đầu bài, với nền tảng AI, chỉ trong vài tháng, chúng tôi sẽ tạo các trợ lý ảo AI vô cùng tốt. Hiện tại, các sản phẩm của VNPT đều hướng tới tích hợp AI, đặc biệt các sản phẩm của Việt Nam sẽ dùng chính dữ liệu của Việt Nam, những dữ liệu chính thống”, ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Trong những năm qua, VNPT là đơn vị tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ trên công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, với mục tiêu đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với tiềm lực về công nghệ, VNPT đã tích cực đầu tư, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ sinh thái VNPT AI hiện gồm 7 sản phẩm, gồm: nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC; nền tảng giải pháp hỗ trợ chăm sóc, tư vấn khách hàng; nền tảng trợ lý ảo VNPT Smartbot; nền tảng lắng nghe và giám sát mạng xã hội VnSocial; nền tảng giọng nói thông minh VNPT Smart Voice; nền tảng xử lý hình ảnh VNPT Smart Vision; nền tảng số hóa văn bản thông minh VNPT Smart Reader; và giải pháp điểm danh, chấm công 4.0 vnFace. Trong đó, bộ 3 nền tảng, giải pháp VNPT eKYC, vnFace và VNPT Smart Vision được phát triển từ công nghệ sinh trắc học khuôn mặt VNPT FaceID, một trong những thành tựu lớn của VNPT trong lĩnh vực AI.

Cho tới thời điểm hiện tại, VNPT FaceID là model AI duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 thế giới trên bảng xếp hạng của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST). Đồng thời, công nghệ này được iBeta (Liên minh FIDO) chứng nhận đạt chuẩn ISO30107-3. Đồng nghĩa, các thủ thuật giả mạo như sử dụng hình ảnh, video, hay công cụ mô phỏng gương mặt con người sẽ đều bị phát hiện. VNPT eKYC cũng là sản phẩm cốt lõi được các kỹ sư của VNPT AI nghiên cứu và phát triển trên nền tảng công nghệ AI tiên tiến nhất. Sản phẩm có thể nhận dạng, trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh giấy tờ cá nhân và chân dung, phát hiện tức thời các trường hợp bất thường như giả mạo khuôn mặt, giấy tờ…

Theo ông Ngô Diên Hy, các giải pháp thuộc hệ sinh thái đã được VNPT triển khai cho các đơn vị chính phủ và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin. Tới nay, hệ sinh thái VNPT AI đã phục vụ cho hàng triệu người dùng, thực hiện trên 1 tỷ lượt truy vấn và trên 100 triệu cuộc gọi chăm sóc khách hàng. Ông Ngô Diên Hy khẳng định, ứng dụng AI sẽ góp phần đẩy mạnh xã hội sáng tạo, Chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững. VNPT AI sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và Chính phủ trong quá trình chuyển đối số bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ dễ dàng triển khai, tiếp cận và tùy biến để giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho người dùng.