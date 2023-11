Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tỉnh, thành phố hành lang kinh tế Việt - Trung

Nguồn tin của PV Báo SGGP xác nhận, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Cao Trí là tài xế lái xe ô tô gây tai nạn khiến cho 3 người thương vong.