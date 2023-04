Mỏi mòn chờ hỗ trợ mưa lũ

Dự án thủy điện Bản Vẽ (tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã đưa vào vận hành khai thác từ năm 2010. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án đã cơ bản hoàn thành; tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tái định cư và hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 4 (tháng 8-2018).

Trước tình hình trên, UBND huyện Tương Dương đã có tờ trình gửi các cấp ngành liên quan, trong đó nêu rõ, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (tháng 8-2018) cộng với nước lũ lớn từ Lào đổ về buộc thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ với lưu lượng 4.300m3/giây, đã làm hơn 230 hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sạt lở, chìm sâu trong nước. Đặc biệt, xã Lượng Minh chịu thiệt hại nặng nề nhất. 51 hộ dân tại bản Minh Phương và Xốp Mạt tuy tránh được lũ, không bị thiệt hại về người nhưng nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng. Đến nay, các hộ dân này vẫn chưa có nhà để ở, một số đang ở nhà người quen, một số phải dựng lán trại tạm hai bên đường, cuộc sống hết sức khó khăn.

Ngày 7-12-2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề trên. Tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 13-4-2019, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các huyện Tương Dương, Thanh Chương rà soát các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thiệt hại sau cơn bão số 4 của người dân vùng dự án thủy điện Bản Vẽ và vùng bị ảnh hưởng của dự án. Ngày 18-9-2019, EVN đã tổ chức cuộc họp với tỉnh Nghệ An, qua đó thống nhất hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân sau đợt lũ 2018, giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vùng dự án thủy điện Bản Vẽ với tổng số tiền hơn 39,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và người dân tái định cư vùng dự án thủy điện Bản Vẽ vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Trong khi đó, các công trình khắc phục lũ năm 2018 đang dang dở, nhà ở của người dân do chủ đầu tư thủy điện Bản Vẽ xây dựng tại các khu tái định cư đã hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn rất cao khi mùa mưa lũ đến.