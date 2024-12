Mỗi ngày Hơn 140.000 mối đe dọa tấn công web

Trong nửa đầu năm 2024, các giải pháp bảo mật của Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn hơn 26 triệu mối đe dọa từ web nhắm vào các doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Trung bình mỗi ngày, các doanh nghiệp tại khu vực này phải đối diện với 146.944 vụ tấn công.

Malaysia đứng đầu danh sách các quốc gia bị tấn công an ninh mạng nhiều nhất trong khu vực với 19.615.255 mối đe dọa từ web trong 6 tháng đầu năm. Indonesia đứng ở vị trí thứ hai với 3.204.294 mối đe dọa.

Mối đe dọa từ web, hay còn gọi là mối đe dọa trực tuyến, là một loại rủi ro an ninh mạng có thể gây ra các sự cố không mong muốn thông qua internet. Những mối đe dọa này có thể xuất phát từ lỗ hổng của người dùng cuối, nhà phát triển/vận hành dịch vụ web hoặc chính ngay các dịch vụ web. Bất kể nguyên nhân hay mục đích là gì, các mối đe dọa từ web đều có thể gây thiệt hại cho cả cá nhân và tổ chức.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, nhận định: "Việc các doanh nghiệp và Chính phủ trong khu vực đẩy mạnh quá trình số hóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã làm gia tăng sự phụ thuộc vào các nền tảng kỹ thuật số, từ đó, tạo nhiều sơ hở cho kẻ xấu tấn công. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm mạng chủ động khai thác các lỗ hổng bảo mật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng, các tổ chức tài chính và cơ sở hạ tầng quan trọng như y tế và năng lượng".

Các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn, khi các tội phạm mạng không ngừng tận dùng trí tuệ nhân tạo, các công cụ và kỹ thuật tiên tiến khác. Do đó các doanh nghiệp cần đầu tư vào các công cụ đảm bảo an ninh mạng mạnh mẽ như bảo vệ điểm cuối (endpoint), tường lửa và giám sát sự kiện theo thời gian thực…