Thông tin kinh tế

Mondelez Kinh Đô lần đầu tiên ra mắt "Báo cáo xu hướng ăn nhẹ"

Công ty Mondelez Kinh Đô vừa công bố "Báo cáo xu hướng ăn nhẹ" – State of Snacking Report 2024, lần đầu tiên được thực hiện tại thị trường Việt Nam, mang đến bức tranh toàn diện về những thay đổi trong thói quen, kỳ vọng và giá trị đang định hình cách người Việt ăn nhẹ ngày nay.

Ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing, Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing, Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Báo cáo được thực hiện trực tuyến bởi tổ chức The Harris Poll theo ủy quyền của Tập đoàn Mondelez International, trong giai đoạn từ tháng 10-2024 đến tháng 01-2025, với sự tham gia khảo sát của người tiêu dùng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Đây là một phần trong Báo cáo State of Snacking 2024 của Tập đoàn Mondelez International, được triển khai tại 12 thị trường trọng điểm.

Theo ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing của Mondelez Kinh Đô Việt Nam, kết quả từ báo cáo cho thấy, ăn nhẹ ngày nay không chỉ để nạp thêm năng lượng cho một ngày bận rộn, mà còn góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Với vai trò tiên phong tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục kết hợp sức mạnh đổi mới toàn cầu với sự am hiểu thị trường địa phương để mang đến những sản phẩm ăn nhẹ phù hợp, vào đúng thời điểm, với chất lượng cao cho người tiêu dùng.

THIÊN HƯƠNG

Từ khóa

Tập đoàn Mondelez International Sameer Yadav Mondelez Kinh Đô Việt Nam Poll Harris Mondelez Kinh Đô Giám đốc Tiếp thị Ủy quyền Nạp Am hiểu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn