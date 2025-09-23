Mondelez Kinh Đô lần đầu tiên ra mắt "Báo cáo xu hướng ăn nhẹ"

Công ty Mondelez Kinh Đô vừa công bố "Báo cáo xu hướng ăn nhẹ" – State of Snacking Report 2024, lần đầu tiên được thực hiện tại thị trường Việt Nam, mang đến bức tranh toàn diện về những thay đổi trong thói quen, kỳ vọng và giá trị đang định hình cách người Việt ăn nhẹ ngày nay.

Ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing, Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Báo cáo được thực hiện trực tuyến bởi tổ chức The Harris Poll theo ủy quyền của Tập đoàn Mondelez International, trong giai đoạn từ tháng 10-2024 đến tháng 01-2025, với sự tham gia khảo sát của người tiêu dùng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Đây là một phần trong Báo cáo State of Snacking 2024 của Tập đoàn Mondelez International, được triển khai tại 12 thị trường trọng điểm.

Theo ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing của Mondelez Kinh Đô Việt Nam, kết quả từ báo cáo cho thấy, ăn nhẹ ngày nay không chỉ để nạp thêm năng lượng cho một ngày bận rộn, mà còn góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Với vai trò tiên phong tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục kết hợp sức mạnh đổi mới toàn cầu với sự am hiểu thị trường địa phương để mang đến những sản phẩm ăn nhẹ phù hợp, vào đúng thời điểm, với chất lượng cao cho người tiêu dùng.

THIÊN HƯƠNG