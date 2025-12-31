Sailun Car Services Việt Trì – Vai trò chiến lược trong việc tiếp cận cộng đồng quốc tế ngay tại Việt Nam

Sailun chính thức đưa Sailun Car Services Việt Trì đi vào hoạt động, đánh dấu cửa hàng Sailun Car Service thứ hai tại khu vực TPHCM và là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái dịch vụ ô tô toàn diện của thương hiệu tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sailun và Công ty Lốp xe Sailun Việt Nam trong lễ khai trương cửa hàng Sailun Car Services Việt Trì

Sự kiện khai trương diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sailun Group, các đối tác, khách mời và đại diện ngành, khẳng định cam kết lâu dài của Sailun Tire trong việc đầu tư bài bản, bền vững vào thị trường Việt Nam – không chỉ ở lĩnh vực sản xuất, mà còn ở hệ thống dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn hóa.

Xây dựng hệ sinh thái “sản xuất – phân phối – dịch vụ” tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Tào Quốc Cường, Giám đốc khu vực châu Á tập đoàn Sailun cho biết, trong nhiều năm qua Sailun luôn kiên định với định hướng lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, khách hàng làm trung tâm. Song song với việc đầu tư nâng cao công nghệ và năng lực sản xuất lốp xe, doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển các mô hình dịch vụ nhằm tiếp cận trực tiếp hơn với người tiêu dùng cuối.

Sailun Car Service là mô hình dịch vụ được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, giúp kết nối chặt chẽ giữa sản phẩm và trải nghiệm thực tế của khách hàng. Việc mở rộng hệ thống Sailun Car Service tại TPHCM được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến dịch vụ.

Hiện nay, Sailun đã thiết lập mạng lưới vận hành đồng bộ tại Việt Nam, với Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương, công ty kinh doanh đặt tại TPHCM và nhà máy sản xuất lốp quy mô lớn tại tỉnh Tây Ninh. Mô hình “nghiên cứu – sản xuất – bán hàng – dịch vụ” khép kín giúp Sailun phản ứng nhanh với thị trường, tối ưu chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Sailun Car Service Việt Trì – điểm tiếp cận cộng đồng quốc tế ngay tại Việt Nam

Không chỉ mang ý nghĩa mở rộng mạng lưới, Sailun Car Service Việt Trì tại khu vực Bình Tân còn được định vị như một điểm tiếp cận chiến lược để đưa sản phẩm “Made in Vietnam” đến gần hơn với cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Sailun Car Services Việt Trì nằm trong kế hoạch phát triển hệ sinh thái dịch vụ ô tô toàn diện của thương hiệu tại Việt Nam

Khu vực Bình Tân là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Hoa và người nước ngoài, với nhu cầu cao về các sản phẩm và dịch vụ ô tô đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua cửa hàng này, các sản phẩm lốp Sailun sản xuất tại Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp, đánh giá thực tế và lan tỏa uy tín tới nhóm khách hàng đa quốc tịch ngay tại thị trường nội địa.

Theo đại diện Sailun, đây là cách tiếp cận mang tính bền vững cho các sản phẩm “Made in Vietnam”. Thương hiệu lựa chọn để chất lượng sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ tự chứng minh giá trị, từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế.

Hợp tác phát triển – nâng tầm tiêu chuẩn dịch vụ

Trung tâm Dịch vụ Sailun Car Service Việt Trì được vận hành bởi Công ty Việt Trì, đối tác chiến lược của Sailun Tire Việt Nam trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ lốp xe. Bên cạnh đó, công ty cũng là đại lý phân phối chính thức của Sata Tools – đối tác toàn cầu của tập đoàn Sailun – tại thị trường Việt Nam, góp phần đảm bảo chất lượng trang thiết bị và nâng cao hiệu quả vận hành của trung tâm.

Theo kế hoạch, Sailun và Việt Trì sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới Sailun Car Service tại khu vực phía Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến triển khai cửa hàng Yuechi 02 tại Thành phố mới Bình Dương, hướng tới thử nghiệm vận hành vào đầu năm 2026, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trung tâm nhằm tối ưu nguồn lực và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khẳng định vị thế từ thị trường nội địa

Việc Sailun Car Service Bình Tân chính thức đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu sự phát triển của một cửa hàng dịch vụ mới, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Sailun tại Việt Nam: lấy thị trường nội địa làm nền tảng, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng đa quốc tịch, từ đó từng bước đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” vươn xa hơn trên bản đồ ngành lốp toàn cầu.

