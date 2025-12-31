Lễ tổng kết chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence đợt 2: ươm mầm tài năng trẻ, mở lối tương lai

Trong buổi lễ trao học bổng và giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập của chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence do Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (“Shinhan Life Việt Nam”) tổ chức, 5 bạn sinh viên tham gia đã có buổi chia sẻ ấm cúng về định hướng nghề nghiệp với các anh, chị quản lý dày dạn kinh nghiệm cũng như nhìn lại hành trình đồng hành cùng Công ty trong suốt 1 tháng vừa qua.

5 bạn sinh viên hoàn thành kiến tập tại các phòng ban Marketing, Huấn luyện kênh Đại lý, Pháp chế & Tuân thủ, Định phí và Phát triển hệ thống CNTT

Chương trình học bổng được tổ chức với mục tiêu mở ra cơ hội kiến tập thực tế, giúp các bạn trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp và định hướng lộ trình nghề nghiệp trong tương lai. 5 bạn sinh viên xuất sắc nhất đã nhận được hỗ trợ tài chính 10 triệu đồng/sinh viên cùng cơ hội kiến tập bốn tuần tại Shinhan Life Việt Nam.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên có cơ hội trau dồi kĩ năng chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, làm việc nhóm cũng như được hướng dẫn kinh nghiệm làm việc thực tế từ các anh, chị đồng nghiệp tại công ty, qua đó các bạn sẽ thêm tự tin chinh phục những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Tại Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi luôn trân trọng và đánh giá cao tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình học tập và phát triển của các bạn trên con đường sự nghiệp. Chứng kiến sự tiến bộ của các bạn xuyên suốt thời gian ứng tuyển và kiến tập, tôi cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực hết mình để thử sức và trải nghiệm tại một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi hy vọng những hành trang này sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình sắp tới”.

Các anh chị quản lý cấp cao cùng giải đáp câu hỏi về định hướng nghề nghiệp của các bạn sinh viên