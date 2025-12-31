LOTTE MART Đà Nẵng tung khuyến mãi lớn dịp ra mắt diện mạo mới

Chào đón diện mạo hoàn toàn mới, Lotte Mart Đà Nẵng cùng nhiều thương hiệu đối tác “đình đám” đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi lớn từ ngày 1 đến 20-1-2026

LOTTE MART Đà Nẵng chính thức ra mắt diện mạo mới vào ngày 1-1-2026

Theo đại diện Lotte Mart, việc ra mắt diện mạo mới nhằm nâng cấp trải nghiệm toàn diện cho khách hàng, khi không gian mua sắm được làm mới theo hướng hiện đại, sang trọng và tiện nghi hơn. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu mới lần đầu xuất hiện, trong khi các khu vực hàng hóa trước đây được “tái xuất” ấn tượng hơn. Lotte Mart Đà Nẵng triển khai chuỗi khuyến mại áp dụng cho nhiều ngành hàng từ thực phẩm, đồ gia dụng đến chăm sóc gia đình, cùng loạt ưu đãi và quà tặng dành cho khách mua sắm.

Đa dạng ngành hàng được giảm giá phục vụ người dân nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chương trình “4 ngày vàng, giá sập sàn” diễn ra từ ngày 1 đến 4-1, với nhiều mặt hàng thực phẩm đồng loạt giảm sâu với mức ưu đãi lên đến trên 50%. Một số sản phẩm tiêu biểu được áp dụng mức giảm mạnh gồm dầu đậu nành Simply 1L giảm 56%, hộp 10 trứng gà Hòa Linh giảm 51%, sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% 1L giảm 49%... Nhiều loại trái cây giảm giá đến 25%, các mặt hàng thịt bò nhập khẩu giảm đến 21%, trong khi đồ uống và nước giải khát giảm mạnh lên tới 57%. Bên cạnh đó, loạt ưu đãi mua 1+1, 2+1 dành cho thực phẩm chế biến sẵn như pizza tôm miếng, mousse các loại…

Nhóm hàng thực phẩm có mức giá ưu đãi

Các ngành hàng gia dụng, chăm sóc gia đình cũng ghi nhận mức giảm giá “sốc” trong dịp này. Nổi bật ở nhóm đồ bếp là dòng chảo chống dính Ceramic Smartcook 20cm cao cấp đang được giảm kỷ lục lên đến 69%; bộ nồi bầu inox nắp kính đáy từ TITHAFAC TF05 giảm 46%,… Trong khi đó, nhiều sản phẩm chăm sóc gia đình cũng được giảm giá sâu như nước giặt Lix đậm đặc giảm tới 54% ,dầu gội Head & Shoulders giảm 50%, gạo thơm thượng hạng Neptune giảm 44%... Nhiều sản phẩm thiết yếu với ưu đãi “1+1”.

Ngoài ra, khách hàng thành viên còn được hưởng quyền lợi mua sản phẩm giá sốc, nhận “Siêu Coupon Siêu rẻ” với mức giá ưu đãi đặc biệt, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn với hóa đơn mua hàng chỉ từ 400.000 đồng. Đáng chú ý, vào Ngày thành viên Lotte Mart L-Day (ngày 9 hàng tháng), khách hàng thành viên được giảm ngay từ 5-20% trên hóa đơn áp dụng tại nhiều gian hàng.

Với diện mạo hoàn toàn mới cùng sự góp mặt của loạt thương hiệu “hot” như Starbucks, Mixue, Songsabu, Wagyu No Kami, Hansari, House of Luggage, Rabity, Sport 1, Erke, Game 9D, My Kingdom…