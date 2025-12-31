VinFast hợp tác CEP hỗ trợ tài xế xe ôm tại TPHCM mua xe máy điện trả góp lãi suất 0%

Nhằm chung tay góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi 400.000 xe ôm, xe công nghệ tại TPHCM sang xe điện, Tổ chức tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) kết hợp cùng VinFast, GSM và Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt cho tài xế mua xe máy điện VinFast. Tài xế sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa 100% giá trị xe với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng, qua đó dễ dàng chuyển đổi xanh.

Chương trình là hành động thiết thực của các bên nhằm đồng hành cùng thành phố triển khai đề án chuyển đổi 400.000 xe máy chạy xăng của các tài xế xe ôm, xe công nghệ sang xe máy điện. Chương trình không chỉ giúp các tài xế dễ dàng chuyển đổi phương tiện với chi phí ban đầu bằng 0, mà còn tạo cơ hội để họ tối ưu thu nhập, đi trước đón đầu xu hướng và đóng góp cho mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường của thành phố.

Lãnh đạo GSM, Nghiệp đoàn, CEP & VinFast bàn giao xe cho tài xế

Theo đó, các tài xế là thành viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân cũng như các nghiệp đoàn khác trên địa bàn thành phố sẽ được Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) hỗ trợ cho vay tối đa lên tới 100% giá trị xe. VinFast sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ lãi vay trong vòng 12 tháng, đồng thời GSM sẽ hỗ trợ về mặt công nghệ để các bác tài có thể dễ dàng gia nhập và vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, được hưởng các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho tài xế mới, qua đó tối ưu thu nhập và hiệu quả hoạt động.

Quỹ CEP hỗ trợ thủ tục giải ngân cho tài xế ngay tại sự kiện

Cụ thể, khách hàng mua xe máy điện VinFast trực tiếp qua GSM và tham gia vận doanh trên Xanh SM Platform sẽ được chia sẻ mức doanh số 90% (áp dụng đến hết ngày 31-7-2028). Ngoài ra, tài xế sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green. Đặc biệt, mức chi phí bảo trì, bảo dưỡng cực rẻ của xe điện sẽ đảm bảo cho các tài xế sử dụng xe VinFast vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform nhận được mức thu nhập tối ưu so với thời gian, công sức bỏ ra.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM toàn cầu cho biết: “Là đơn vị cung cấp nền tảng cho hàng chục ngàn xe máy điện đang vận doanh hàng ngày, chúng tôi thấu hiểu những nỗi băn khoăn của các bác tài khi đứng trước lựa chọn chuyển đổi sang một loại hình phương tiện mới. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay, đồng hành của các bên, chương trình hợp tác giữa CEP, VinFast, GSM và Nghiệp đoàn sẽ giúp xóa bỏ mọi rào cản về tài chính, mang đến sự an tâm và cơ hội gia tăng thu nhập hấp dẫn cho các bác tài, đồng thời cũng là cách để chúng tôi đóng góp cho những mục tiêu chung của thành phố.”

Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2026. Với tổng ngân sách ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, chương trình dự kiến sẽ giúp cho hàng chục nghìn tài xế tại TPHCM có cơ hội chuyển đổi sang xe máy điện một cách dễ dàng với chi phí tối ưu.