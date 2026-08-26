Chính trị

Nhiều đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Sáng 26-8, phường Phú Nhuận và Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2026), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng
Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý cho biết, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ phường và cả hệ thống chính trị phường vì được Thành phố tin tưởng chọn là một trong ba phường triển khai thực hiện mô hình đô thị thông minh cấp xã.

Theo đó, các hoạt động quản lý hành chính, chăm lo đời sống người dân, giải quyết thủ tục hành chính được chính quyền và các đơn vị chức năng từng bước hoàn thiện, minh bạch, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

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Lãnh đạo phường Phú Nhuận chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợ 2-9

Đợt 2-9, Đảng ủy phường Phú Nhuận có 202 trường hợp nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; còn lại là các đảng viên nhận Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng bộ phường 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

* Cũng trong buổi sáng 26-8, Đảng ủy phường Đức Nhuận tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 238 đảng viên.

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Lãnh đạo phường Đức Nhuận trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Đợt này, phường Đức Nhuận có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 22 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; còn lại là các đảng viên nhận Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường có 3 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng.

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Huy hiệu Đảng đợt 2-9 vinh dự đảng viên

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