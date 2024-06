Mua điện mặt trời qua pin lưu trữ: Giải pháp phù hợp

Lắp pin lưu trữ, được mua điện giá tốt

Mới đây, Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ĐMT mái nhà tự sản, tự tiêu. Trong đó, đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ĐMT mái nhà tự sản, tự tiêu, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ về khái niệm tự sản, tự tiêu theo hướng sản xuất ra cơ bản để dùng, đối với lượng điện dư thừa nếu có lắp đặt pin lưu trữ, tích điện thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ nghiên cứu đề xuất mua điện với giá hợp lý, đặc biệt là giá mua điện vào giờ cao điểm.

Trường hợp không có pin lưu trữ điện, EVN sẽ mua với giá thấp nhất trên thị trường điện mà EVN mua của các hộ bán điện khác. Lượng điện dư thừa mà EVN mua lại thì có thể xem xét được bù trừ khi người dân mua điện của EVN. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu, tính toán giá điện 2 thành phần: giá điện khi không có mặt trời, vào giờ cao điểm thì phải khác giá điện vào thời điểm có nắng to; hay mức giá đối với trường hợp có thiết bị, pin lưu trữ khác với trường hợp không có lưu trữ điện năng để đảm bảo công bằng cũng như khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng đầu tư ĐMT mái nhà để sử dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng thì cần có phương án hỗ trợ về giá, thuế, lãi suất, chi phí lắp đặt… Bộ Công thương và EVN được giao tổng hợp, thống kê, kiểm soát tình hình phát triển ĐMT mái nhà tự sản, tự tiêu theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt; đánh giá việc các nguồn ĐMT mái nhà tự sản, tự tiêu trong trường hợp phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Lợi ích hài hòa cho các bên

Theo chuyên gia năng lượng Ngô Đức Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, trước đây, Bộ Công thương luôn bảo lưu quan điểm ĐMT mái nhà tự sản, tự tiêu không được bán, hoặc bán với giá 0 đồng. Nay có chủ trương dùng pin lưu trữ sẽ giúp tăng cường tính linh hoạt của lưới điện. Trong bối cảnh khi thiếu điện, EVN phải mua điện từ nước ngoài, đầu tư lưới để đưa điện về, hay huy động nguồn điện chạy bằng dầu…, đều có giá thành rất cao. Do đó, việc người dân đầu tư pin lưu trữ, bán cho EVN vẫn tốt hơn. Phương thức này bảo đảm lợi ích hài hòa cho Bộ Công thương, EVN và người đầu tư ĐMT mái nhà.

Trong khi đó, ông Phạm Phước Bình, Giám đốc Công ty CP Bincon, cho biết, việc lắp ĐMT kết hợp với pin lưu trữ là một chính sách hay. Năng lượng ĐMT mang tính bất ổn định, khó điều tiết do dòng điện trồi sụt thất thường, vì vậy việc lắp đặt pin và lưu trữ điện sẽ giảm gánh nặng cho EVN trong điều tiết hệ thống điện. Tuy nhiên, chi phí cho việc đầu tư lắp đặt pin cũng là một vấn đề mà các doanh nghiệp cần tính toán kỹ càng. Ngoài ra, khi thực hiện chính sách cũng cần lưu ý về các vấn đề kỹ thuật, nên kết nối và theo dõi thường xuyên với điện lực qua hệ thống internet để đảm bảo hệ thống pin hoạt động đúng công suất. Như vậy, việc khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư pin mới có hiệu quả. Song song đó, vấn đề bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng cần lưu tâm khi lắp đặt hệ thống ĐMT có chức năng trữ điện.

Một chủ doanh nghiệp đầu tư ĐMT mái nhà tại TPHCM chia sẻ, xu hướng ĐMT có lưu trữ đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Đầu tư ĐMT mái nhà rồi có pin lưu trữ để dùng đã là tốt; nếu lưu trữ còn bán được thì sẽ khiến nhà đầu tư an tâm hơn. Doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý có quyết sách sớm để nhà đầu tư pin lưu trữ, pin mặt trời, người lắp ĐMT mái nhà… yên tâm triển khai, mở ra “chương mới” cho năng lượng xanh.

Chuyên gia năng lượng Lã Hồng Kỳ phân tích, hiện chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các thành phần như tấm pin, thiết bị lưu trữ, ắc quy. Điều này dẫn đến chất lượng các hệ thống chưa được kiểm soát chặt, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn, phòng cháy chữa cháy, ổn định chất lượng điện năng. Việc đấu nối lưới để mua bán có thể gây mất an toàn cho lưới, do đó cơ quan quản lý cần có quy định cụ thể về thiết bị, phòng cháy chữa cháy, quy trình nghiệm thu, kiểm tra bảo dưỡng, thử nghiệm định kỳ.