Music Producer/DJ KHÁNH hào hứng khi là người sở hữu bộ race-kit sớm ở "Run To Live" mùa đầu tiên

Ngày 8-3, ngày đầu tiên BTC Run To Live 2024 bắt đầu phát BIB (số đeo báo danh) và bộ race-kit. Music Producer/DJ KHÁNH – nam nghệ sĩ đồng hành cùng Run To Live mùa đầu tiên đã có mặt ngay lúc mở cổng phát BIB (13 giờ) tại khu Expo đường Trần Bạch Đằng (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), và trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu bộ race-kit Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống tươi đẹp 2024, trong sự phấn khởi chờ đợi ngày 10-3 tới.