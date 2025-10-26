MV “Còn gì đẹp hơn” ra mắt với âm hưởng dân ca Bắc bộ

Mang âm hưởng " Bèo dạt mây trôi" mộc mạc, MV " Còn gì đẹp hơn" ra mắt chiều 26-10 tại Hà Nội gợi lại nhiều xúc cảm tự hào và tri ân trong âm nhạc Việt.

Tác giả của ca khúc "Còn gì đẹp hơn" chia sẻ tại Hà Nội

Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, ca khúc Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, đặc biệt trong dịp Đại lễ 2-9.

Ca khúc thu hút lượng nghe khổng lồ chỉ sau hơn 2 tháng phát hành trên các nền tảng YouTube, Spotify, TikTok…

Ra mắt MV "Còn gì đẹp hơn" tại Hà Nội

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng, cho biết anh viết Còn gì đẹp hơn hoàn toàn trong cảm xúc tự nhiên, giản dị.

“Tôi chỉ muốn hoàn thiện một bài hát mà mọi người có thể lắng nghe, cảm nhận được. Lúc đó, tôi không nghĩ lại chạm đến cảm xúc của nhiều người. Ca từ đều là những lời nói quen thuộc, bình dị của người Việt”, anh bày tỏ.

Tác giả Nguyễn Hùng và các thành viên của nhóm nhạc Maydays trong buổi ra mắt MV

Khác với phiên bản giản dị, mộc mạc của Nguyễn Hùng, MV cover Còn gì đẹp hơn mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, bình yên của làn điệu Bèo dạt mây trôi, từ đó đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc của âm nhạc.

Hai giọng ca chính mang đến màu sắc riêng cho tác phẩm. Triệu Hồng Ngọc xúc động: “Khi hát, tôi thấy như đang sống lại trong ký ức dân tộc. Âm nhạc giúp kết nối lịch sử bằng cảm xúc, để tình yêu đất nước trở thành niềm tin sống đẹp hôm nay”. Ca sĩ Trần Tuấn Hòa cũng không giấu niềm tự hào: “Có những đoạn tôi phải dừng lại vì xúc động. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương theo cách tự nhiên nhất, biết ơn những điều nhỏ bé trong hòa bình, đó đã là yêu nước rồi”.

Với nhà sản xuất, MV Còn gì đẹp hơn không hướng tới doanh thu. đây cũng không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn là bản hòa ca của ký ức, cảm xúc và lòng tự hào dân tộc; đúng như tinh thần mà Tomchat hướng tới: đưa âm nhạc trở lại với giá trị chân thành cũng như lan tỏa cảm xúc Việt qua từng giai điệu.

MAI AN