“Yêu tổ quốc - Yêu đồng bào”, cách bày tỏ tình yêu qua âm nhạc của Gen Z

Chiều 1-10, tại Hà Nội, ca sĩ trẻ sinh năm 2006 Lưu Quốc Vượng ra mắt MV "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào", một ca khúc mang hơi thở thời đại và tràn đầy tình yêu quê hương.

Hình ảnh trong MV "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào"

Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào là sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân, viết riêng cho Lưu Quốc Vượng. Bài hát ra đời trong không khí hào hùng của Đại lễ A80, nhưng thay vì ra mắt cùng thời điểm cao trào, ê-kíp đã chọn khoảng lặng sau đó, để ca khúc có cơ hội sống lâu hơn trong đời sống âm nhạc.

Đây là sản phẩm âm nhạc được nam ca sĩ Gen Z thực hiện nhờ số tiền dành dụm nhiều năm ca hát

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở sự hòa quyện giữa âm nhạc điện tử hiện đại với âm sắc dân gian từ các nhạc cụ truyền thống. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một giai điệu sôi động, trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc, gần gũi với khán giả. Lời ca khúc là tiếng gọi ngợi ca quê hương, đồng bào, xen lẫn những câu hát đồng dao quen thuộc, khiến người nghe vừa xúc động vừa dễ đồng cảm.

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân cho biết, anh viết ca khúc để gửi đến giới trẻ thông điệp rõ ràng rằng tình yêu Tổ quốc, đồng bào là tình cảm không giới hạn và Lưu Quốc Vượng với giọng hát trong sáng, đầy nhiệt huyết, là người phù hợp để truyền tải tinh thần ấy. MV do đạo diễn Hưng Nguyễn thực hiện tại nhiều danh thắng như Mù Cang Chải, Sầm Sơn và Hà Nội, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng con người, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc.

GCP_2812.jpg
Ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng

Trong buổi ra mắt MV, ca sĩ Lưu Quốc Vượng bày tỏ đầy xúc động: "Tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện trong những ngày lễ lớn mà luôn chảy trong mỗi người dân, ở bất cứ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Tôi tin MV này sẽ truyền được năng lượng tích cực ấy đến khán giả”.

Nam ca sĩ Gen Z cho biết, tối 1-10, sản phẩm âm nhạc Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào sẽ xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc và toàn bộ số tiền thu được từ MV sẽ được dùng gửi vào quỹ từ thiện.

553187093_1376722280693174_4645286731924184217_n.jpg
MV có nhiều cảnh quay đẹp tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Ngoài ca hát, nam ca sĩ trẻ còn còn có khả năng biên đạo, trình diễn sân khấu và hiện theo học chuyên ngành Đạo diễn Sự kiện - Lễ hội tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

MAI AN

