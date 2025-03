Mỹ: Bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Ngày 9-3, các đám cháy rừng tiếp tục lan nhanh ở khu vực Long Island của bang New York (Mỹ) đã khiến 1 căn cứ quân sự phải sơ tán và đường cao tốc chính phải đóng cửa.

Cảnh sát đã đóng một đoạn đường cao tốc, tuyến đường chính dẫn đến East End của Long Island ngày 8 -3. Ảnh: Sở cứu hỏa Westhampton Beach

Tờ New York Times đưa tin, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cho biết, lực lượng chức năng đang ứng phó với các đám cháy xung quanh Pine Barrens - một khu vực nhiều cây cối ở phía Đông thành phố New York với nhiều thị trấn đông dân cư. Theo bà Hochul, 1 nhà máy hóa chất, 1 nhà kho của Amazon và nhiều nhà cửa đang gặp nguy hiểm và có thể cần sơ tán thêm.

Ngọn lửa và khói dày bốc lên từ một đám cháy rừng ở Long Island vào ngày 8 -3. Ảnh: Sở Cứu hỏa Westhampton Beach

Theo Hệ thống quản lý tài nguyên thông tin hỏa hoạn của NASA, dữ liệu vệ tinh sơ bộ cho thấy lửa và khói trải dài khoảng 3km dọc theo đường cao tốc Sunrise. Cảnh sát đã đóng một đoạn đường cao tốc, tuyến đường chính dẫn đến East End của Long Island.

Lực lượng Vệ binh quốc gia New York đã triển khai nhiều trực thăng Black Hawk được trang bị xô nước 660 gallon để dập lửa. Theo văn phòng thống đốc, các nguồn lực khác của tiểu bang cũng đã được huy động. Hơn 30 đội cứu hỏa đã làm việc để dập tắt đám cháy.

KHÁNH HƯNG