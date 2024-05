Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số

Cả hai anh em đều theo học tại MIT và tốt nghiệp năm 2021. Theo New York Post, các công tố viên liên bang ở Manhattan, New York gọi âm mưu do anh em nhà Peraire-Bueno thực hiện là “mới lạ” và cho biết vụ án đánh dấu lần đầu tiên, một hành vi lừa đảo như vậy trở thành đối tượng bị buộc tội hình sự của Mỹ.

Các nhà chức trách cho biết hai nghi phạm đã thực hiện vụ cướp phức tạp vào tháng 4-2023, đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch chỉ trong 12 giây bằng cách giành quyền truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý và thay đổi chuyển động của tiền điện tử. Luật sư Damian Williams cho rằng vụ án một lần nữa cho thấy tính bảo mật kém của tiền điện tử.

Theo cáo trạng, trong nhiều tháng, anh em nhà Peraire-Bueno đã âm mưu thao túng và giả mạo các giao thức được sử dụng để xác thực các giao dịch tiền điện tử Ethereum. Các công tố viên cho biết, hai anh em đã từ chối yêu cầu trả lại tiền. Thay vào đó, thực hiện các bước để rửa tiền và giấu số tiền điện tử bị đánh cắp.

Tính bảo mật kém của tiền điện tử gây ra nguy cơ người sử dụng dễ bị các tin tặc tấn công lấy cắp Ảnh: CNBC

HUY QUỐC