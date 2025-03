Mỹ công bố toàn bộ tài liệu liên quan vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy

Đây là một phần cam kết mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2024. Trước đó, Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố phần lớn 6 triệu trang tài liệu gồm hồ sơ, ảnh, phim ảnh, bản ghi âm và hiện vật liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Kenedy được lưu trữ tại đây.

Trong số các tài liệu kỹ thuật số được công bố có các bản PDF, trong đó có một bản đóng dấu "Mật", ghi lại cuộc phỏng vấn năm 1964 của một nhà nghiên cứu Ủy ban Warren, người đã thẩm vấn Lee Wigren - một nhân viên của Cục Tình báo Trung ương (CIA), về những điều không nhất quán trong các tài liệu mà Bộ Ngoại giao và CIA cung cấp cho Ủy ban.

Bên cạnh đó, còn có các tài liệu từ năm 1963 của Bộ Quốc phòng đề cập đến Chiến tranh Lạnh đầu thập niên 60 của thế kỷ trước và sự tham gia của Mỹ ở Mỹ Latinh.

Đến nay, các cơ quan chính phủ liên bang luôn xác nhận kết luận vụ ám sát, được quy cho 1 tay súng duy nhất là Lee Harvey Oswald. Các chuyên gia dự đoán số tài liệu mới này có thể làm thay đổi cơ bản vụ việc.

Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, phản ứng chung vẫn khá im ắng khi các chuyên gia và những người khác cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của các hồ sơ chưa được biên tập.

Sau khi xem qua nhiều tài liệu, Philip Shenon — tác giả cuốn A Cruel and Shocking Act: The Secret History of the Kennedy Assassination — cho biết không có nhiều thay đổi trong cách hiểu của ông về vụ giết người. Theo ông, tài liệu dày đặc này đòi hỏi con mắt của một chuyên gia để phân biệt các hồ sơ mới chưa biên tập khác với các phiên bản trước đó đã biên tập một phần hoặc toàn bộ. Ông Philip Shenon cho rằng “sẽ mất nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng để một nhà nghiên cứu nghiêm túc thực sự hiểu được những gì có trong các tài liệu này”.