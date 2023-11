Mỹ điều tra trường học có dấu hiệu bài Do Thái hoặc Hồi giáo

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Miguel Cardona khẳng định, các hành vi thù hận không được phép tồn tại trong trường học. Khi học sinh, sinh viên trở thành mục tiêu bị công kích chỉ vì họ là người Do Thái, tín đồ Hồi giáo, người Arab, Sikh hay bất kỳ sắc tộc nào, các trường học phải hành động để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và hòa nhập, nơi mọi người đều có quyền tự do học tập.

Các trường đại học trong danh sách điều tra gồm Đại học Cornell, Đại học Columbia và Viện Khoa học và nghệ thuật nâng cao Cooper Union ở bang New York, Cao đẳng Lafayette, Đại học Pennsylvania ở Pennsylvania, Đại học Wellesley ở Massachusetts và học khu Maize Unified ở Kansas.

Các cuộc điều tra đã được tiến hành theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền, nghiêm cấm kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, hay quốc gia quê quán. Các trường từ tiểu học đến đại học có trách nhiệm cung cấp cho tất cả học sinh một môi trường không có sự phân biệt đối xử.

Tháng trước, cơ quan công tố cũng đã buộc tội 1 sinh viên Trường Đại học Cornell vì có những lời đe dọa trên mạng xã hội nhằm vào sinh viên Do Thái. Trong 2 tuần đầu kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7-10, tổ chức phi chính phủ Liên minh chống phỉ báng đã ghi nhận số vụ bài Do Thái tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 312 vụ có tính chất bài Do Thái mà nhóm ghi nhận, có 190 vụ liên quan đến xung đột Hamas-Israel.

Tình trạng bài Do thái tại trường học cũng đã xảy ra tại Canada. Ngày 12-11, một trường học Do Thái ở Montreal đã bị trúng đạn vào lúc sáng sớm (giờ địa phương), đánh dấu lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 tuần các trường học Do Thái ở thành phố này bị tấn công giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới cuộc xung đột Hamas - Israel.