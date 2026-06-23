Mỹ, Iran thống nhất thành lập 4 nhóm công tác

Ngày 23-6, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc. Hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn IRNA (Iran) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết hai bên đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác gồm: nhóm gỡ bỏ trừng phạt; nhóm các vấn đề hạt nhân; nhóm tái thiết và phát triển kinh tế và nhóm giám sát, thực thi.

Theo ông Gharibabadi, việc thành lập các nhóm công tác này nhằm thúc đẩy tiến trình thảo luận theo hướng chuyên sâu, đồng thời tạo khuôn khổ để xử lý các vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Tehran và Washington.

Trước đó, ngày 22-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) theo đúng quy trình hiện hành. Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6-2025 theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như thỏa thuận bảo đảm với IAEA.

Cùng ngày, Iran và Oman tái khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động vận tải thương mại an toàn và không thu phí qua eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi.

MINH CHÂU