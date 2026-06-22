Mỹ - Iran nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc ngày 22-6. Hai bên thống nhất lộ trình 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

Khu nghỉ dưỡng Bürgenstock - địa điểm diễn ra vòng đàm phán Mỹ-Iran. Ảnh: XINHUA

Trong tuyên bố chung phát đi sáng 22-6, hai nước trung gian là Qatar và Pakistan cho biết, Ủy ban cấp cao đã thống nhất lộ trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Đây là cơ sở để các bên bước vào các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo ngay trong tuần này tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, Thụy Sĩ.

Cũng theo tuyên bố chung, nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột, các bên đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp để bảo đảm lối đi an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Iran đã đạt được các lệnh miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa, cùng với việc khởi động kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

PHƯƠNG NAM