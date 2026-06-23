Giá dầu xuống thấp sau khi Mỹ cấp phép bán dầu cho Iran

Ngày 22-6, Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép Iran bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến ngày 21-8, sau các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington tại Thụy Sĩ cuối tuần qua.

Tàu chở dầu của Hàn Quốc sau khi đi qua eo biển Hormuz, chuẩn bị cập cảng Ulsan. Ảnh: YONHAP

Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày, cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran; đồng thời cho phép nhập khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ của Iran vào Mỹ và thanh toán bằng USD. Giấy phép hết hạn ngày 21-8 và có thể được xem xét gia hạn.

Trước khi Mỹ áp đặt các biện pháp phong tỏa vào tháng 4, Iran thường xuất khẩu hơn 1,5 triệu thùng dầu/ngày, chủ yếu sang Trung Quốc. Đến tháng 5, lượng dầu xuất khẩu giảm mạnh, còn khoảng 260.000 thùng/ngày.

Thị trường dầu phản ứng tích cực với quyết định của Bộ Tài chính Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 22-6, giá dầu thô Mỹ giảm 2,7%, xuống khoảng 74 USD/thùng; giá dầu Brent giảm xuống dưới 78 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, giá dầu hiện vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước xung đột, lần lượt khoảng 62 USD/thùng đối với dầu thô Mỹ và 68 USD/thùng đối với dầu Brent.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đạt “tiến bộ lớn”, bất chấp tuyên bố của Iran cuối tuần qua về việc đóng eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định eo biển này chưa bị đóng.

Theo các quan chức Mỹ, Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra vũ khí từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này, đồng thời cam kết duy trì giao thông tự do và an toàn qua eo biển Hormuz.

KHÁNH MINH