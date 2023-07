Mỹ: Lũ quét gây thiệt hại hàng tỷ USD

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết hơn 13 triệu người dân ở nhiều khu vực, từ bang New York ở bờ Đông đến các khu vực ở Đông Bắc, đang phải sống trong diện theo dõi và cảnh báo lũ, sau khi các cơn bão hồi cuối tuần gây mưa to và gió lớn, khiến nước sông dâng cao.

Trang AccuWeather ước tính sơ bộ đợt lũ quét này gây thiệt hại về kinh tế từ 3-5 tỷ USD.

New York và Vermont là 2 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng trong ngày 10-7, hơn 1.000 chuyến bay đến và đi từ các sân bay trên khắp khu vực Đông Bắc nước này đã bị hoãn hoặc hủy chuyến do mưa lớn. Dự báo, mưa liên tục trong đêm 10-7 và sang ngày 11-7 có thể khiến nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng hơn. Công ty điều hành đường sắt Amtrak đã ngừng các chuyến tàu chở khách giữa thủ phủ Albany và thành phố New York sau khi lũ lụt làm hỏng đường ray.

Nhiều khu vực tại Vermont đã ghi nhận lượng mưa từ 170-200 mm, khiến nhiều đường, phố biến thành sông. Cảnh sát Vermont cho biết khoảng 20 tuyến đường của bang này đã phải đóng cửa. Chính quyền bang Vermont đã kêu gọi sự hỗ trợ. Hiện lực lượng cứu hộ từ nhiều bang khác đang trên đường tới Vermont tiếp viện.