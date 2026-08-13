Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống “du lịch sinh con”

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo về việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm phòng chống du lịch sinh con nhằm điều tra và phá vỡ các mạng lưới đưa phụ nữ nước ngoài vào Mỹ sinh con để được hưởng quốc tịch Mỹ. Bước đầu, lực lượng đặc nhiệm đã thu hồi hơn 600 thị thực của những người bị nghi liên quan đến các hoạt động “du lịch sinh con”.

Tổ chức We are CASA hỗ trợ cộng đồng người nhập cư phản đối Chính phủ Mỹ hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Ảnh: AA

Thông báo nêu rõ lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát hoạt động của những người đang sử dụng thị thực Mỹ, xác định các trường hợp bị nghi lợi dụng thị thực để thực hiện “du lịch sinh con”, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm xử lý các mạng lưới tổ chức hoạt động này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết lực lượng đặc nhiệm đã thu hồi hơn 600 thị thực của những người bị nghi liên quan đến các hoạt động “du lịch sinh con”.

Theo ông Rubio, những đường dây liên quan đến “du lịch sinh con” kiếm lợi bằng cách hỗ trợ người nước ngoài khai báo gian dối khi xin thị thực, tổ chức việc đi lại và lưu trú, thậm chí cung cấp giấy tờ giả.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục tìm cách hạn chế “quyền quốc tịch theo nơi sinh”. Hôm 6-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp mới liên quan đến quyền công dân của trẻ em sinh tại Mỹ, trong đó nhắm tới những trường hợp mà chính quyền cho là có liên quan đến gian lận quốc tịch và “du lịch sinh con”.

Tuy nhiên, chính sách này đang đứng trước những thách thức pháp lý. Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 6 đã bác bỏ nỗ lực trước đó của Tổng thống Trump nhằm hạn chế rộng rãi quyền quốc tịch theo nơi sinh, với phán quyết dựa trên Tu chính án thứ 14.

Các tổ chức bảo vệ quyền dân sự tiếp tục phản đối những sắc lệnh mới và ngày 11-8 đã yêu cầu một tòa án liên bang ngăn chính quyền thực thi các biện pháp này.

MINH CHÂU