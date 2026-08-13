Brazil đình chỉ tính năng phát trực tiếp của Discord sau vụ thiếu nữ 13 tuổi tự tử

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu quốc gia Brazil (ANPD) yêu cầu nền tảng giao tiếp trực tuyến Discord đình chỉ tính năng phát trực tiếp sau vụ một thiếu nữ 13 tuổi được cho là bị xúi giục tự gây thương tích và tự tử.

Nền tảng trực tuyến Discord phổ biến trong giới trẻ. Ảnh: GETTY IMAGES

Lệnh đình chỉ áp dụng đối với tính năng Go Live và sẽ duy trì cho đến khi Discord chứng minh đã triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp. Công ty này có thể phải chịu mức phạt lên tới 9,7 triệu USD cho mỗi hành vi vi phạm.

ANPD cho rằng Discord không áp dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nội dung bạo lực, quấy rối và xúi giục tự gây thương tích hoặc tự tử. Nền tảng này cũng bị đánh giá thiếu khả năng theo dõi nội dung phát trực tiếp theo thời gian thực, khiến việc tự động phát hiện nội dung vi phạm gặp khó khăn.

Ra mắt năm 2015, Discord là nền tảng giao tiếp trực tuyến của Mỹ, ban đầu phục vụ chủ yếu cộng đồng game thủ nhưng sau đó phát triển thành mạng xã hội. Discord đặc biệt phổ biến trong giới trẻ và hiện có hơn 90 triệu người dùng trên toàn thế giới.

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