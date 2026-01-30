Thế giới

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép trong năm 2025

SGGPO

Trang New York Post đưa tin, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) công bố báo cáo cho thấy hơn 21.400 người nhập cư trái phép đã bị bắt giữ hoặc tạm giam vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng trong năm qua.

Khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: XINHUA
Khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: XINHUA

Đây là kết quả sau một năm triển khai luật Laken Riley - đạo luật đầu tiên được Tổng thống Donald Trump ký ban hành ngay khi tái đắc cử, nhằm hiện thực hóa cam kết siết chặt an ninh biên giới và lập lại trật tự xã hội.

Theo DHS, những đối tượng bị trấn áp đều là di dân bất hợp pháp, có tiền án tiền sự hoặc đang đối mặt với các cáo buộc hình sự theo khung pháp lý mới.

Luật Laken Riley đã mở rộng đáng kể quyền hạn cho các cơ quan liên bang, quy định việc tạm giam bắt buộc đối với những người nhập cư trái phép bị cáo buộc các tội danh như trộm cắp, đột nhập, hành hung nhân viên công vụ hoặc các tội ác bạo lực khác.

Trước khi đạo luật được ban hành, giới chức liên bang chỉ buộc phải giam giữ những đối tượng bị cáo buộc các tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Sự thay đổi này đã cho phép nhà chức trách Mỹ hành động nhanh chóng và triệt để hơn nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Laken Riley DHS Đạo luật Lập lại trật tự Di dân Tiền sự Liên bang Đắc cử Người nhập cư Trấn áp Donald Trump Mỹ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn