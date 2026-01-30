Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép trong năm 2025

Trang New York Post đưa tin, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) công bố báo cáo cho thấy hơn 21.400 người nhập cư trái phép đã bị bắt giữ hoặc tạm giam vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng trong năm qua.

Khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: XINHUA

Đây là kết quả sau một năm triển khai luật Laken Riley - đạo luật đầu tiên được Tổng thống Donald Trump ký ban hành ngay khi tái đắc cử, nhằm hiện thực hóa cam kết siết chặt an ninh biên giới và lập lại trật tự xã hội.

Theo DHS, những đối tượng bị trấn áp đều là di dân bất hợp pháp, có tiền án tiền sự hoặc đang đối mặt với các cáo buộc hình sự theo khung pháp lý mới.

Luật Laken Riley đã mở rộng đáng kể quyền hạn cho các cơ quan liên bang, quy định việc tạm giam bắt buộc đối với những người nhập cư trái phép bị cáo buộc các tội danh như trộm cắp, đột nhập, hành hung nhân viên công vụ hoặc các tội ác bạo lực khác.

Trước khi đạo luật được ban hành, giới chức liên bang chỉ buộc phải giam giữ những đối tượng bị cáo buộc các tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Sự thay đổi này đã cho phép nhà chức trách Mỹ hành động nhanh chóng và triệt để hơn nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

