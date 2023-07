Năm 2023, tăng trưởng tín dụng 14%

Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các TCTD với mức giao toàn hệ thống ở mức khoảng 14%, thay vì nới rộng như trước đó. Vào đầu năm 2023, căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Quốc hội, Chính phủ, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14%-15%, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Với việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng; cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục cho vay…

Giải thích về việc điều chỉnh, NHNN cho biết là do tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp hơn so với kịch bản đề ra. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD được NHNN thực hiện trên cơ sở đề nghị của TCTD, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống TCTD.

Theo số liệu của NHNN, tính đến ngày 30-6, dư nợ tín dụng của nền kinh tế đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022.