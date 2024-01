Năm 2023, virus máy tính gây thiệt hại cho người dùng Việt Nam 17.300 tỷ đồng

Tập đoàn công nghệ Bkav vừa công bố Toàn cảnh bức tranh tình hình an ninh mạng Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, mức độ thiệt hại do virus máy tính gây ra cho người dùng Việt Nam khoảng 17.300 tỷ đồng (716 triệu USD), tiếp tục giảm so với các năm trước.