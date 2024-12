Nam bộ bước vào đợt mưa trái mùa trên diện rộng, kéo dài vài ngày

Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, ngày và đêm 3-12, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sáng mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Ảnh minh họa

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM và các tỉnh thành Nam bộ bước vào đợt mưa trái mùa trên diện rộng, kéo dài vài ngày. Khả năng sau 7-12, mưa trên khu vực sẽ giảm, hầu như không mưa hoặc chỉ mưa với lượng mưa rất nhỏ không đáng kể.

Trong những cơn mưa trái mùa sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to vài nơi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TPHCM hôm nay 3-12, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, còn về trưa chiều sương tan dần khi có nắng lên. Thời tiết TPHCM trong khoảng 30-32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 72%, mật độ mây 98%.

Theo TTXVN