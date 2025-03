Nam bộ, TPHCM những ngày cuối tuần tiếp tục nắng nóng

Ngày 22-3, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng trở lại và xảy ra vài nơi tại khu vực miền Đông. Tại miền Đông nhiệt độ từ 32-35,8 độ C, riêng Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệt độ cao nhất 31,2 độ C và thấp nhất 19,5-24,5 độ C. Tại khu vực miền Tây, nhiệt độ cao nhất từ 30,7-33,6 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23,8-26 độ C.

Khu vực TPHCM, thời tiết trong ngày 22-3 mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 34,5 độ C, thấp nhất 24,5 độ C.

Xe lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông - miền Tây trong hai, ba ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động ổn định. Thời tiết Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

THANH HIỀN