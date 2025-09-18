Nam Long vào Top 4 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025

Trong báo cáo vừa công bố, Brand Finance - tổ chức định giá và xếp hạng thương hiệu hàng đầu thế giới, đưa ra danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025. Ở lĩnh vực bất động sản, bảng xếp hạng ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masterise Group… Trong đó, Tập đoàn Nam Long (mã chứng khoán: NLG) giữ vị trí Top 4 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam.

Đặc biệt, đây là lần thứ 5 Nam Long được Brand Finance vinh danh và là năm thứ 4 liên tiếp duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu ngành. Thành tích này phản ánh không chỉ năng lực tài chính vững chắc, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển đô thị tích hợp xuyên suốt 30 năm của doanh nghiệp.

Giá trị thương hiệu đến từ nền tảng tài chính, chiến lược phát triển bền vững

Sau giai đoạn trầm lắng của thị trường bất động sản, năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 7.196 tỷ đồng, tăng 126% so với 2023, và là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 518 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đà tăng trưởng tiếp tục nối dài trong 6 tháng đầu năm 2025, khi doanh thu thuần đạt 2.064 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng - lần lượt gấp 4 và 3 lần cùng kỳ năm trước.

Động lực cho thành tích bền bỉ này gắn liền với các dự án quy mô lớn như: Waterpoint (Long An cũ), Izumi City (Đồng Nai), Mizuki Park (TPHCM), Akari City (TPHCM)... Nam Long đã bàn giao hơn 25.000 sản phẩm nhà ở. Mỗi dự án không chỉ cung cấp nơi an cư, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái cộng đồng hoàn chỉnh: Từ giáo dục, y tế đến bán lẻ, F&B - giúp cư dân trải nghiệm một môi trường sống trọn vẹn.

Từ căn hộ vừa túi tiền EHome, dòng Flora trung cấp cho đến Valora cao cấp, Nam Long luôn giữ triết lý mang lại giá trị thật cho khách hàng, từ đó tạo dựng uy tín và góp phần giữ vững giá trị thương hiệu Nam Long, kể cả trong những giai đoạn thị trường biến động.

Kiên định với tầm nhìn 2030

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Nam Long đặt mục tiêu trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu và sáng tạo của Việt Nam và khu vực, với ba trụ cột chiến lược: Mở rộng quỹ đất, phát triển đô thị tích hợp và củng cố thương hiệu bền vững. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu và phát triển quỹ đất gần 700 ha, tập trung tại TPHCM, Đồng Nai, Long An (cũ), Cần Thơ và mở rộng ra miền Bắc với dự án tại Hải Phòng.

Ngoài ra, Nam Long tăng cường hợp tác chiến lược cùng các tập đoàn quốc tế, đặc biệt là hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad, với hơn 10 dự án đã đồng hành. Các dự án mới như Nam Long Đại Phước (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ) hay Izumi City tiếp tục được triển khai, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Về thương hiệu, Nam Long theo đuổi sứ mệnh “Chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng”. Điều này thể hiện qua việc ứng dụng ESG vào chiến lược và mọi hoạt động của tập đoàn, nổi bật như học bổng Swing for Dreams (15 năm liên tục), phát triển nhà ở xã hội EHomeS, những hoạt động cộng đồng tại Làng Văn hóa Việt - Nhật trong khu đô thị Waterpoint, chú trọng mảng xanh, cảnh quan và môi trường sống bền vững…