Nâng cao hiệu quả quản trị cấp xã

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiệu quả trong năng lực quản trị ở cơ sở đã được thể hiện rõ nét tại nhiều xã, phường đông dân ở TPHCM. Dù áp lực dân số lớn, khối lượng công việc tăng cao, nhiều địa phương vẫn duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở mức cao, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân.

Giải quyết thủ tục nhanh hơn

Giữa tháng 5-2026, ông Đặng Trung Khiên (67 tuổi, ngụ khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An thực hiện thủ tục về hộ tịch. Vừa bước vào cửa, ông liền được đội ngũ hỗ trợ tại trung tâm sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn từng thao tác, từng bước nộp hồ sơ trực tuyến. Nhờ sự tận tình và chu đáo đó, ông Khiên thực hiện thủ tục nhanh hơn, không phải tới lui nhiều lần như trước đây.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: THU NGÂN

Theo ông Khiên, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại cấp xã là rất cần thiết, bởi hiện nay không gian đô thị ngày càng mở rộng, không thể để người dân phải di chuyển đến các sở, ngành ở trung tâm thành phố. “Cách phục vụ người dân của trung tâm phục vụ hành chính công hiện nay khá tốt. Tôi mong thời gian tới, đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong ngày càng chuyên nghiệp để phục vụ người dân tốt hơn”, ông Khiên bày tỏ.

Bà Đặng Thị Kim (62 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhưng không rành các bước thực hiện. “Ban đầu tôi không biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào, sau khi được cán bộ hướng dẫn chi tiết từng thành phần hồ sơ, tôi đã hiểu và chuẩn bị đầy đủ”, bà Kim chia sẻ.

Xã Bà Điểm là một trong những xã, phường có dân số đông nhất TPHCM, với hơn 204.000 người. Trung bình mỗi ngày, xã tiếp nhận và giải quyết khoảng 200 hồ sơ của người dân. Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, cho biết, khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức tập trung giải quyết hồ sơ đảm bảo ổn định, thông suốt và linh hoạt. Cùng với các mô hình cải cách hành chính, xã vận hành cổng thông tin điện tử xã Bà Điểm (xabadiem.gov.vn), cung cấp đầy đủ các chủ trương, chính sách, hoạt động của xã, tạo cầu nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tra cứu, thực hiện các TTHC trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phường Dĩ An có dân số khoảng 234.000 người, mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận khoảng 400-500 hồ sơ giải quyết TTHC. Sau 9 tháng kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm đã tiếp nhận và chuyển giải quyết trên 36.300 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,9%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Thêm nguồn lực cho địa bàn đông dân Theo lãnh đạo một số xã, phường, số lượng biên chế công chức hiện còn hạn chế so với khối lượng công việc ngày càng tăng. Các địa phương kiến nghị thành phố có phương án tháo gỡ. Cụ thể, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đồng bộ các ứng dụng giải quyết TTHC giữa các hệ thống chuyên ngành; xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các sở, ngành và địa phương; quan tâm đến chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn nhân lực, biên chế phù hợp đối với địa bàn đông dân; đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ công chức cơ sở. Đồng thời hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên thông và hạ tầng số; có cơ chế phù hợp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm bộ máy hành chính vận hành ổn định, thông suốt.

Tận tụy phục vụ người dân

Ông Ngô Gia Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An, thông tin, đơn vị chỉ có 16 biên chế và 2 người hoạt động không chuyên trách. Áp lực công việc lớn, nhưng trung tâm cố gắng để người dân nộp hồ sơ trong buổi sáng thì có kết quả ngay trong buổi sáng. Do đó, một công chức hiện làm nhiều việc, nhiều lĩnh vực. Trung tâm cũng mời các thực tập sinh hoặc người mới ra trường đến hỗ trợ và cũng để học việc. Hàng tuần, trung tâm tổ chức tập huấn, chia sẻ các kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên của trung tâm để giải quyết công việc nhiều hơn và nhanh hơn.

Ở phường Hiệp Bình, khối chính quyền có 69 cán bộ, công chức, phục vụ trên 225.500 người dân; trung bình mỗi cán bộ, công chức phục vụ trên 3.200 người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình tiếp nhận, giải quyết 350-400 hồ sơ mỗi ngày; trung bình 1 cán bộ, chuyên viên phục vụ khoảng 40 lượt người dân/ngày. Đội ngũ chuyên viên trực tiếp giải quyết khoảng 200 hồ sơ/ngày. Theo ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, dù khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, đội ngũ cán bộ, công chức phường vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ người dân; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc.

Trong đó, phường Hiệp Bình đặt mục tiêu “không để người dân chờ đợi quá 30 phút”. Phường đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Cụ thể, thông qua website và nền tảng Zalo Official Account, người dân được hướng dẫn trực quan thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mô hình này góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Với dân số khoảng 214.700 người dân, xã Đông Thạnh thuộc nhóm phường, xã đông dân nhất TPHCM. Để phục vụ tốt người dân, xã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp công nghệ, ki-ốt tự phục vụ hỗ trợ người dân tra cứu thông tin; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot hướng dẫn TTHC. Xã cũng đưa robot hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 24/7; tích hợp hệ thống gọi số thông minh và đánh giá mức độ hài lòng tự động. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 99,9%, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn trên 99,9%, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%...

- Bà CAO THỊ NGỌC CHÂU, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú: Ứng dụng công nghệ phục vụ người dân hiệu quả hơn Phường Tăng Nhơn Phú có dân số hơn 208.000 người. Năm 2026, phường được giao 80 biên chế. Nếu không tính lực lượng người hoạt động không chuyên trách, bình quân mỗi công chức phải phục vụ khoảng 2.750 người dân. Trước áp lực đó, phường triển khai nhiều giải pháp, như rà soát, tinh gọn quy trình xử lý nội bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa hồ sơ; chủ động phân luồng hồ sơ từ đầu; bố trí cán bộ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ tại chỗ. Phường cũng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ; đẩy mạnh giải quyết TTHC trực tuyến. Ngoài ra, UBND phường ủy quyền trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp. Việc này đã góp phần giảm áp lực trình ký hồ sơ chứng thực cho lãnh đạo phường, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. - Ông NGUYỄN LÊ TRỌNG TÂM, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh: Xử lý nhanh các tình huống phát sinh tại cơ sở Trước đây, nhiều nội dung phải xin ý kiến hoặc chờ luân chuyển qua nhiều tầng nấc trung gian thì nay, việc điều hành được thực hiện theo hướng “một đầu mối - một quy trình - một trách nhiệm”. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Cơ chế phân cấp đã giúp lãnh đạo xã chủ động xử lý nhanh các tình huống phát sinh tại cơ sở, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như chứng thực, hộ tịch, xác nhận cư trú, an sinh xã hội, phản ánh kiến nghị và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Việc phân công rõ trách nhiệm cho từng công chức chuyên môn, từng phòng ban cũng giúp nâng cao tính chủ động, giảm tình trạng đùn đẩy hoặc chồng chéo trong xử lý công việc. Xã Đông Thạnh tiếp tục rà soát quy trình nội bộ, đẩy mạnh ủy quyền cho lãnh đạo phòng ban và công chức chuyên môn nhằm nâng cao tính chủ động, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC… để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - THU NGÂN