TPHCM kết thúc hoạt động 7 Ban Chỉ đạo

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kết luận kết thúc hoạt động 7 Ban Chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, trong đó có Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về việc chấm dứt hoạt động 7 Ban Chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập. Việc này nhằm bảo đảm các Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, thông suốt, tránh chồng chéo và hạn chế việc thành lập nhiều Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM; Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 (Nghị quyết số 260/2025/QH15) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cùng với đó, kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện đông người trên địa bàn TPHCM, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 902.

Các Ban Chỉ đạo khác cũng kết thúc hoạt động gồm: Ban Chỉ đạo Thành ủy về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố; Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM.

Ngoài ra, kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI và bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo rà soát thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm thực chất, gọn nhẹ, trọng tâm, trọng điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Các cơ quan phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu kiện toàn các Ban Chỉ đạo nếu cần thiết.

Đảng ủy UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng tập trung triển khai các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch theo chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. UBND TPHCM chủ động quyết định việc thành lập các tổ công tác, tổ chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo theo tình hình thực tế và theo thẩm quyền.

VĂN MINH