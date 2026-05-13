Sự thụ hưởng của nhân dân là nền tảng

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Dân là gốc”, đồng thời thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM luôn xác định: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân.

Thước đo quan trọng

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, “dân thụ hưởng” được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tặng quà các hộ dân ở phường Sài Gòn, ngày 28-11-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng đến người dân; phát huy mạnh mẽ cơ chế phối hợp với UBND, HĐND TPHCM rà soát đồng bộ, đề xuất ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại gắn với đảm bảo công bằng xã hội. Đồng thời xem xét chính sách có tính ưu việt nhất của 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), qua đó chọn chính sách cao nhất, sự thụ hưởng cao nhất của người dân để hợp nhất và ban hành mới. Đến nay, đã có 23 chính sách được ban hành sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được triển khai: trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi; kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân; hỗ trợ học phí từ mầm non đến các bậc học; hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 tuổi đến 75 tuổi và hỗ trợ BHYT cho học sinh. Thành phố cũng đang hướng tới mở rộng hỗ trợ BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên; miễn phí vé xe buýt cho người dân; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực, như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các nguồn cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ kịp thời người dân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế.

Hướng về cơ sở

Thành phố cũng kiên trì quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với công bằng xã hội, không chỉ hướng đến tăng trưởng GRDP mà còn hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhiều năm qua, thành phố liên tục nâng chuẩn nghèo phù hợp với đô thị đặc biệt; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát; từng bước chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân. Đó cũng là cách thành phố vun đắp giá trị “văn minh, hiện đại, nghĩa tình” một cách thiết thực trên hành trình xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác.

Trao quà đến các hộ dân khó khăn ở phường Sài Gòn. ẢNH: VIỆT DŨNG

Từ thực tiễn hoạt động, TPHCM xác định ba yếu tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận. Đó là bám sát chủ trương của Trung ương, Thành ủy TPHCM và các định hướng lớn của đất nước, của TPHCM. Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa MTTQ với HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất mục tiêu, thống nhất hành động. Đồng thời, phát huy sức mạnh nhân dân với tinh thần cùng đồng lòng, cùng ủng hộ và cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của TPHCM.

Hiện nay, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng tham gia phát triển thành phố.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn; tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh, môi trường, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tiếp tục xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM