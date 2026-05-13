Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Sáng 13-5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên bế mạc, ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo tại đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, các chức danh trong Ban Thường trực và các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban đã tín nhiệm hiệp thương cử 70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; đã hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên bế mạc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 70 người đã ra mắt đại hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chụp ảnh lưu niệm trước phiên bế mạc đại hội, sáng 13-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các ủy viên mới được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 70 người ra mắt đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. “Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QUANG PHÚC

​Để hoàn thành trọng trách này, bên cạnh những nỗ lực của tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, đồng hành của các cụ, các vị, các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào Việt Nam ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới.

TIỂU SỬ

ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ MINH HOÀI

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 8-1988 – 6-1995:

Cán bộ, Thanh tra viên cấp I, Thanh tra thành phố Nam Định.

● 7-1995 – 12-1996:

Phó Chánh Thanh tra thành phố Nam Định.

● 1-1997 – 10-1998:

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

● 10-1998 – 12-2000:

Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

● 12-2000 – 4-2004:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

● 5-2004 – 2-2006:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam.

● 2-2006 – 9-2008:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ tháng 4-2006).

● 9-2008 – 3-2009:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

● 3-2009 – 3-2011:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

● 3-2011 – 4-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (1-2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

● 5-2018 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 31-1-2021:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

● 4-2021 – 7-2024:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7-2021)

● 16-5-2024:

Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

● 17-7-2024:

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1379-QĐNS/TW ngày 17-7-2024 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư, thôi chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương; điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

● 29-7-2024:

Được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

● 4-11-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

● 7-11-2025:

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 khóa X đã nhất trí hiệp thương cử đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

● 13-5-2026:

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã nhất trí hiệp thương cử đồng chí giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG