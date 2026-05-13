Sắp xếp đúng người, đúng vị trí để nâng cao hiệu quả bộ máy

Chiều 13-5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Mỹ (TPHCM).

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Tấn Nam, Phó Vụ trưởng Địa bàn VII; đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM.

Về phía địa phương có đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2031 từ 10% trở lên; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện Quy định 366 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Phú Mỹ, sau sáp nhập từ ngày 1-7-2025, phường có diện tích hơn 70,9km², dân số khoảng 108.000 người, quản lý 14 khu phố, 7 khu công nghiệp và 13 cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải. Đảng bộ phường hiện có 61 tổ chức đảng với khoảng 1.800 đảng viên.

Đến nay, bộ máy cơ bản vận hành ổn định, việc giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt. Phường đã tiếp nhận và triển khai 469 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; 100% hồ sơ được số hóa, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn thông tin.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, dân cư và thủ tục hành chính. Hiện UBND phường còn thiếu 17 biên chế công chức, một số vị trí lãnh đạo, quản lý chưa được kiện toàn.

Đảng ủy phường Phú Mỹ kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, bổ sung biên chế, tháo gỡ vướng mắc trong xử lý hồ sơ chuyển tiếp và tăng cường đầu tư hạ tầng số phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp đoàn kiểm tra

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, phường Phú Mỹ là địa bàn có vai trò quan trọng của TPHCM và khu vực Đông Nam bộ với hệ thống cảng biển quy mô lớn, các khu công nghiệp phát triển, còn nhiều dư địa tăng trưởng. Địa phương tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Đồng thời, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, doanh nghiệp số, xã hội số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị phường cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, quốc phòng - an ninh; quản lý chặt chẽ đất công, tài sản công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ, phòng ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực, không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, kéo dài.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị phường Phú Mỹ tiếp tục mở rộng không gian phát triển, xác định rõ các trụ cột kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng bền vững...

Tin liên quan Cử tri kiến nghị gỡ vướng đất đai, tăng nguồn lực cho cơ sở

TRÚC GIANG