Công bố 9 luật được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Chiều 13-5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh giới thiệu về 5 luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cụ thể gồm các luật: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Thủ đô; Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Luật Thủ đô (Luật số 02/2026/QH16) thực hiện phân quyền cho chính quyền TP Hà Nội trong nhiều lĩnh vực như tổ chức bộ máy, biên chế, đầu tư, tài chính và ngân sách. Hà Nội cũng được quyền quyết định thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, khác với quy định của luật trong phạm vi địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, Hà Nội được ưu tiên phát triển hệ thống đường sắt đô thị làm nòng cốt để quy hoạch, phát triển dân cư và hạ tầng giao thông. Đồng thời được hưởng toàn bộ các khoản thu từ tiền sử dụng đất, thuê đất, giao dịch tín chỉ carbon và có quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Thời hạn có hiệu lực: từ ngày 1-7-2026 (một số quy định cụ thể có hiệu lực từ ngày thông qua).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật số 09/2026/QH16) đã thay đổi phương pháp quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Luật giao Chính phủ quy định mức doanh thu phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ dựa trên các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Thời hạn có hiệu lực: từ ngày 1-1-2026 (đối với các nội dung về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng). Điều khoản về thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành kể từ ngày luật được thông qua, tức là từ ngày 24-4-2026.

Luật Hộ tịch (Luật số 03/2026/QH16) quy định chuyển đổi từ quản lý dựa trên giấy tờ sang quản lý dựa trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung, thống nhất. Người dân không phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ hộ tịch nếu thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia khi thực hiện các thủ tục hành chính khác. Văn bản hộ tịch điện tử được công nhận giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy. Việc đăng ký hộ tịch phải hoàn thành chậm nhất ngày 1-1-2031.

Thời gian hiệu lực: từ ngày 1-3-2027.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng (Luật số 04/2026/QH16) chấp nhận và thúc đẩy công chứng trực tuyến (công chứng điện tử). Luật quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tập trung toàn quốc, cho phép kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Công chứng viên đã được bổ nhiệm trước ngày luật có hiệu lực được tiếp tục hành nghề; các địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng trước đó tiếp tục được quản lý, khai thác theo quy định mới.

Thời gian có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 01/2026/QH16) quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của cả các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ cơ bản; đẩy mạnh công khai thông tin trên môi trường số và các cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người khuyết tật được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời. Thông tin do cơ quan tạo ra hoặc nắm giữ trước khi sắp xếp bộ máy vẫn phải được cung cấp theo quy định. Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin đang giải quyết thì tiếp tục được thực hiện theo quy định cũ nếu có lợi hơn cho người dân.

Thời gian có hiệu lực: từ ngày 1-9-2026.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 07/2026/QH16) công nhận tư cách pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo ngay khi được Nhà nước công nhận. Đây là lần đầu tiên hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao trong lĩnh vực này được luật hóa. Ngoài ra, việc mở rộng quyền tự do tôn giáo cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam cũng là quy định hoàn toàn mới.

Thời gian có hiệu lực: từ ngày 1-1-2027.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Luật số 06/2026/QH16) chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa; bổ sung các tiêu chuẩn khen thưởng gắn liền với hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thời gian có hiệu lực: Từ ngày 1-10-2026.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (Luật số 08/2026/QH16) có nội dung chính là định hướng chức năng phục vụ phát triển đất nước của các cơ quan đại diện, bao gồm nghiên cứu chiến lược về công nghệ, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài cũng như thu hút vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Thời gian có hiệu lực: Từ ngày 1-7-2026

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (Luật số 05/2026/QH16) mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý (bao gồm nạn nhân thiên tai, hỏa hoạn, người lao động thu nhập thấp bị buộc tội); đồng thời bãi bỏ các điều khoản không còn phù hợp trong các luật liên quan về người chưa thành niên và phòng, chống mua bán người.

Thời gian có hiệu lực: Từ ngày 1-1-2027.

ANH PHƯƠNG