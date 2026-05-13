LTS: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI là đại hội đầu tiên MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới.

MTTQ Việt Nam đã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng hành với Quốc hội trong đổi mới căn bản công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, kiến tạo thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Báo SGGP xin giới thiệu những ý kiến tâm huyết từ đại hội.

- Ông PHẠM GIA TÚC, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ:

Trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống, được nhân dân đồng thuận. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp này là “chìa khóa” để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian tới, MTTQ và Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

- Bà NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội:

MTTQ là kênh đóng góp quan trọng vào việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

MTTQ cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt, gần dân, sát dân; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với ứng dụng chuyển đổi số để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành ý thức tự giác và hành động tự nguyện của mỗi người dân, doanh nghiệp.

- Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, TPHCM:

Đặc khu Côn Đảo là đơn vị duy nhất trong 168 xã, phường trực thuộc TPHCM nằm giữa biển khơi. Quân dân và các lực lượng đóng trên địa bàn đảo là một khối đại đoàn kết. Mặc dù ở giữa biển khơi nhưng sau lưng chúng tôi là thành phố, là 167 xã, phường còn lại, để chúng tôi vững vàng bảo vệ biển đảo quê hương.

Hiện Côn Đảo có 9 khu dân cư thực hiện các mô hình tự quản, như khu dân cư an toàn, khu dân cư không có tội phạm; các mô hình vườn thuốc nam, phủ xanh điểm rác, tuyến đường hoa, tuyến đường cờ… Đặc khu Côn Đảo là địa bàn không còn tệ nạn ma túy và mại dâm. Trong bối cảnh hiện nay, với nền tảng “Mặt trận số”, chúng tôi đang tập trung triển khai bình dân học vụ số tại tất cả khu dân cư. Côn Đảo phấn đấu đến cuối năm 2026 có 100% cán bộ Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ bình dân học vụ số; tiến tới năm 2027 toàn đặc khu hoàn thành chỉ tiêu bình dân học vụ số.

- Ông NGUYỄN QUANG HUÂN, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):

Trong bối cảnh mới, vai trò của MTTQ Việt Nam càng trở nên quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ doanh nhân, và không thể thiếu lực lượng doanh nhân trí thức.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong MTTQ Việt Nam, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng phong trào trí thức hóa doanh nhân và khuyến khích trí thức làm kinh doanh.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG ghi