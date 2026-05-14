Ngày 14-5, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề chủ quyền quốc gia, sở hữu trí tuệ và bảo hộ công dân.

Về phản ứng của Việt Nam trước việc Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay.

Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

* Trả lời câu hỏi liên quan đến những nội dung được đề cập trong Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ về sở hữu trí tuệ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định quan điểm của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng và dịch vụ xuyên biên giới nhằm phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, năm 2025, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã xử lý hàng ngàn vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Riêng lực lượng quản lý thị trường xử lý 3.306 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường truyền thống và 599 vụ trên thương mại điện tử, mạng xã hội.

Đồng thời, hơn 1.200 trang web cung cấp, chia sẻ nội dung có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đã bị ngăn chặn. Số vụ án hình sự, truy tố, xét xử về sở hữu trí tuệ tăng so với năm trước. Cơ quan hải quan cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trị giá lớn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ thể quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

* Cũng tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin về vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi.

Từ ngày 1-4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

