Chính trị

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng

SGGPO

Sáng 15-5, Báo SGGP tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng (Tạp chí Cộng Sản), Thường trực Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Giải Báo chí Búa Liềm Vàng; Trưởng Tiểu ban Chính luận, Bình luận, Chuyên luận - Hội đồng Giám khảo Giải Báo chí Quốc gia, đã chia sẻ kỹ năng tuyên truyền và sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nâng cao kỹ năng chuyên môn và chất lượng các tác phẩm tham dự các giải thưởng báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo SGGP.

DSC_0554.jpeg
Đồng chí Ngô Minh Tuấn chia sẻ kỹ năng tuyên truyền và sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Ảnh: VĂN MINH

Thông qua buổi sinh hoạt, đội ngũ những người làm báo có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góc nhìn của người viết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hoá, an ninh - quốc phòng, đối ngoại… dưới “lăng kính” xây dựng Đảng; cách lựa chọn chủ đề viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

DSC_0668.jpeg
Quang cảnh buổi sinh hoạt nghiệp vụ. Ảnh: VĂN MINH

Từ đó, nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phản ánh hiệu quả những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

VĂN MINH

Từ khóa

Búa Liềm Vàng Ngô Minh Tuấn Ban Xây dựng Đảng Chuyên luận Giải Báo chí Quốc gia Tạp chí Cộng sản Chính luận Hội đồng Giám khảo Xây dựng Đảng Tiểu ban

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn