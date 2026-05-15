Triển lãm kỷ niệm 80 năm Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề “80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23-5 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tư liệu hình ảnh sẽ trưng bày tại triển lãm

Hoạt động do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2026). Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên.

Thông qua hàng trăm hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không gian trưng bày được chia thành nhiều chuyên đề, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Nổi bật là các nội dung về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tinh thần toàn dân hưởng ứng kháng chiến và việc phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay.

Tại đây, các địa phương cũng giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh về truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng. Nghệ An mang đến không gian sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điện Biên giới thiệu truyền thống lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ; Hà Tĩnh, Gia Lai và Huế khắc họa tinh thần bất khuất của nhân dân trong kháng chiến cũng như khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Triển lãm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân văn của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Tin liên quan Thiêng liêng lễ rước hoa sen, chân dung Bác Hồ ở Huế

VĨNH XUÂN