Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 22 nghị quyết về nhân sự

Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 22 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Theo đó, tại Nghị quyết số 263, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội thay đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với các ông, bà: Lâm Văn Đoan, Tạ Văn Hạ, Triệu Thế Hùng, Đặng Xuân Phương, Lò Thị Việt Hà, Trần Thị Thanh Lam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với các ông, bà: Nguyễn Thanh Cầm, Lê Văn Khảm, Đỗ Chí Nghĩa, Đinh Ngọc Quý, Bùi Hoài Sơn, Nguyễn Thị Mai Thoa, Phạm Nam Tiến, Vũ Minh Đạo, Nguyễn Phạm Duy Trang, Phan Thị Thùy Linh, Hồ Đức Thắng, Vũ Văn Tiến, Dương Minh Ánh, Chu Mạnh Hùng, Đỗ Hoàng Việt.

