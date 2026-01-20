Nâng cao vai trò đại biểu dân cử trong hoạt động HĐND phường

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND phường đã ban hành 165 nghị quyết, tổ chức 37 kỳ họp, thực hiện 34 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực cử tri quan tâm như đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, môi trường, an sinh xã hội và cải cách hành chính.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, với hơn 2.900 lượt cử tri tham dự. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, theo dõi và giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Thời gian tới, HĐND phường Chánh Phú Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, thực chất và hiệu quả. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết nghị kịp thời những vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, an sinh xã hội và cải cách hành chính.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đề nghị HĐND phường tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn chặt với đời sống người dân.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời, mỗi đại biểu dân cử cần phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần xây dựng chính quyền phường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Dịp này, phường Chánh Phú Hòa đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương, khen thưởng và tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

TÂM TRANG