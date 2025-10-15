Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I thông qua Nghị quyết với 30 chỉ tiêu phát triển

Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể cho giai đoạn 2025-2030 và 3 chương trình trọng điểm, đột phá của nhiệm kỳ.

Sáng 15-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Sau đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Mục tiêu phát triển của TPHCM: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), Thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 30 chỉ tiêu phát triển, cụ thể:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD.

(2) Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt 35%-40% GRDP.

(3) Đóng góp của năng suất các nhân tổ tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60%.

(4) Kinh tế số chiếm từ 30%-40%/GRDP.

(5) Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2%-3% GRDP; bố trí ít nhất 4%-5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,0%/năm.

(7) Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trên 0,8.

(8) Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân.

(9) Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và được lập số sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

(10) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥ 95% vào năm 2026, bao phủ toàn dân vào năm 2030. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.

(11) Đến năm 2030, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non đạt tỷ lệ 40%; Tiểu học đạt tỷ lệ 45%; Trung học cơ sở đạt tỷ lệ 50%; Trung học phổ thông đạt tỷ lệ 38,5%.

(12) Đến năm 2030, bảo đảm tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).

(13) Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên.

(14) Tỷ lệ học sinh/sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35% trở lên.

(15) Phấn đấu đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố.

(16) Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16%-26%.

(17) Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đến năm 2030 đạt khoảng 80%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2030 đạt 40%-45%. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%.

(18) Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 11%.

(19) Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn.

(20) Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn Thành phố (20.000 căn).

(21) Đảm bảo tuyển quân hằng năm đạt 100%, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

(22) Giảm tối thiểu 5% mỗi năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tai nạn giao thông.

(23) Hàng năm phấn đấu kéo giảm 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên.

(24) Phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu 50% xã, phường, đặc khu không ma túy; 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố không phức tạp về ma túy; tiến tới kiểm soát và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

(25) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.

(26) 100% người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

(27) Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3%-4% tổng số đảng viên cuối kỳ năm trước.

(28) Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên theo chương trình và kế hoạch; kiểm tra, giám sát 100% việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đảng viên.

(29) 100% tổ chức đảng xây dựng thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả.

(30) Hàng năm, các cấp ủy đảng trực thuộc có ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo"; trong nhiệm kỳ có ít nhất 50 mô hình “Dân vận khéo" được nhân rộng.

Các chương trình trọng điểm, đột phá nhiệm kỳ 2025-2030

(1) Về chính sách, thể chế:

(i) Tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án, công trình, đất đai... còn khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm;

(ii) Chủ động đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội;

(iii) Thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong Thành phố với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và tỷ lệ phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực để triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn sắp tới.

(2) Về phát triển hạ tầng:

(i) Thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng gồm đường vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn.

Cùng với đó là các tuyến đường ven biển, đường ven sông Sài Gòn; các tuyến đường kết nối cao tốc, kết nối cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các đường trục chính đô thị Bắc - Nam, xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh), trục động lực Bình Dương - Tây Ninh, đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B)…

(ii) Phát triển hệ thống đường sắt đô thị;

(iii) Đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách;

(iv) Phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ hạ lưu; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với hệ thống logistics; cảng biển hành khách quốc tế Vũng Tàu, cảng biển hành khách quốc tế trên sông Sài Gòn; cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy hoạch;

(v) Nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển du lịch;

(vi) Nạo vét, cải tạo hệ thống kênh, sông, rạch; hệ thống kiểm soát triều; hệ thống cống thoát nước; đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải;

(vii) Phát triển hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giao thông xanh; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành.

(3) Về phát triển nguồn nhân lực:

(i) Thúc đẩy đổi mới toàn diện và thực chất hệ thống giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

(ii) Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đẩy mạnh phương thức giáo dục tích hợp, phổ cập năng lực tiếng Anh;

(iii) Đảm bảo số lượng phòng học trên dân số trong độ tuổi đi học (ít nhất 300 phòng học/10.000 dân, trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi), hướng tới 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học;

(iv) Thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt;

(v) Xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khởi nghiệp đạt chuẩn quốc tế;

(vi) Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số và thị trường lao động; hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo trình độ tương đương khu vực và thế giới;

(vii) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, mở rộng chương trình trao đổi giảng viên quốc tế và phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học trong tư vấn và hoạch định chính sách giáo dục - đào tạo Thành phố;

(viii) Đẩy mạnh ứng dụng mô hình quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống KPI công vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đầu ra; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chiến lược phát triển từng lĩnh vực, từng địa bàn.

