Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc đại hội

Trưa 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và thông qua nghị quyết đại hội - một nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt.

Quang cảnh đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội bày tỏ niềm tin sâu sắc với trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, của dân tộc, đất nước ta, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về hạn chế, tồn tại.

Đồng thời, xác định rõ phương châm, mục tiêu, định hướng chiến lược trong 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn - một thời kỳ mới của thành phố với khát vọng vươn tầm khu vực, vươn tầm quốc tế, phát triển nhanh, bền vững.

Đại biểu nghiên cứu tài liệu đại hội trên ứng dụng số

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, bên cạnh những thành quả to lớn và cơ hội mở ra, thành phố cũng đang đối diện với những khó khăn, thách thức mới, từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những yêu cầu ngày càng cao về định hướng phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm… Vì vậy, nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, phương thức lãnh đạo thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết đại hội đề ra.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, nguồn lực lớn nhất của thành phố không phải là vốn, không phải cơ sở hạ tầng, mà là con người, những người năng động, dám nghĩ, biết làm cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Đó là tinh thần vô giá. Và điều này theo tôi còn có một ý nghĩa khác quan trọng hơn, là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay, góp sức để thành phố bình yên và phát triển”, đồng chí Trần Lưu Quang nêu rõ.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước. Đồng thời, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, cùng các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, biến tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động, kết quả cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, phát huy sáng kiến, sáng tạo ở cơ sở. Đồng chí lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để nghị quyết đại hội thật sự đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TPHCM phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng chung sức, đồng tâm thực hiện thành công nghị quyết đại hội.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - VĂN MINH